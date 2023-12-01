بالكراسي المتحركة.. تجارب نزوح صادمة في غزة

غزة- يتجول "جاد" على كرسيه المتحرك في ساحة مستشفى ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، ويتمتم بصوت خافت "لا أعلم أين أذهب فلا مأوى، ولا مأمن لي من حرب شرسة لا تفرق بين مدني، ولا عسكري، خرجنا على أصوات الصواريخ والمدافع، وبصعوبة بالغة استطاع أخي سحبي على هذا الكرسي إلى أن وصلنا للمستشفى لأنام فيها".

أما "وئام" الطفلة ذات السبعة أعوام، فتجلس على كرسيها المتحرك أمام أحد صفوف مدرسة إيواء للنازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ولا تستطيع أن تجد مكانا تنام به غير قطعة قماش تفرشها تحت جسدها الصغير خلال الليل.

تقول وئام "جئنا في بداية الحرب نازحين من بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأقلق دائما على شعور أهلي وخوفهم عليّ عندما يحدث قصف، ونضطر إلى الخروج وحركتي صعبة، أخاف أن أعرّض حياة أحد للخطر".

لا مكان لوافدين جدد

من جانبه، قال الدكتور معتز العجلة إن "هناك عددا كبيرا من النازحين والمصابين من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتلقوا الرعاية الطبية الكافية خلال الحرب؛ بسبب كثرة الإصابات ومحاصرة وقصف بعض مستشفيات قطاع غزة".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص نزحوا منذ بدء الحرب.

وقالت أونروا، في بيان لها، إن "هناك 930 ألف نازح داخلي كانوا يحتمون في مباني الوكالة في أنحاء غزة حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري"، مشيرا إلى أن الملاجئ مكتظة بالفعل، ولم يعد بها مكان للوافدين الجدد.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، خلفت أكثر من 15 ألف شهيد، ودمرت أحياء بكاملها، وشردت عشرات الآلاف من منازلهم، إضافة لاستهداف المنشآت المدنية والمستشفيات بشكل مباشر.