حمض الفوليك هو شكل مُصنع من الفولات، وهو "بي 9" (B9) أحد أنواع مجموعة فيتامين "بي" الضروري لتكوين خلايا صحية، وخاصة خلايا الدم الحمراء.

كما أنه يستخدم في العديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك علاج الاكتئاب والسكتة الدماغية وتدهور الذاكرة ومهارات التفكير.

وتحتوي العديد من الأطعمة الطبيعية على نسبة مرتفعة من الفولات، مثل الخضراوات الورقية، والبروكولي، والبامية، والهليون، والفاصوليا، والخميرة، والفطر، والكبد الحيواني، والكلى، وبعض الفواكه، وعصير البرتقال، وعصير الطماطم.

ومنذ عام 1998، تمت إضافة حمض الفوليك إلى الحبوب والدقيق والخبز والمعكرونة ومواد المخابز والبسكويت والمقرمشات.

فوائد حمض الفوليك

تحسين الذاكرة

قد يؤدي تناول حمض الفوليك عن طريق الفم، مع أو بدون مكملات أخرى، إلى تحسين الذاكرة ومهارات التفكير لدى كبار السن الذين يعانون من انخفاض في مستويات الذاكرة.

علاج الاكتئاب

تناول حمض الفوليك عن طريق الفم مع مضادات الاكتئاب يحسن الأعراض لدى بعض الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

علاج ضغط الدم المرتفع

إن تناول حمض الفوليك عن طريق الفم يوميًا لمدة 6 أسابيع على الأقل يقلل من ضغط الدم لدى بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الذين لا يتناولون أدوية أخرى لضغط الدم.

السكتة الدماغية

تناول مكملات حمض الفوليك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

حمض الفوليك للحامل

يجب أن تتلقى النساء في سن الإنجاب، سواء الحوامل أو من يخططن للإنجاب، كميات كافية من حمض الفوليك إما من خلال نظامهن الغذائي أو المكملات الغذائية، لمنع العيوب الخلقية لأطفالهن.

تحتاج المرأة الحامل إلى استهلاك جرعة يومية من حمض الفوليك تقدر بـ300-400 ميكروغرام عن طريق الفم.

الحد الأقصى للكمية الموصى بها من حمض الفوليك في أثناء الحمل أو الإرضاع هي 800 ميكروغرام يوميًا لمن هن دون سن 18 عامًا، وألف ميكروغرام يوميًا لمن هن فوق سن 18 عامًا. ولا تستخدمي كمية أكثر من ذلك ما لم يوجهك أخصائي الرعاية الصحية.

وكانت دراسة طبية نشرت عام 2017 قالت إن تناول الحامل لحمض الفوليك في بداية الحمل يقلل من خطر إصابة الطفل بالتوحد.

حمض الفوليك قبل الحمل

لماذا يعد تناول حمض الفوليك مهما قبل للحمل؟ يساعد حمض الفوليك في تكوين الأنبوب العصبي لدى الأجنة في الأسابيع الأولى من نموهم داخل الرحم، ولأن حمض الفوليك يساعد في منع بعض العيوب الخلقية الرئيسية في دماغ الطفل والعمود الفقري.

قد تحتاج النساء في سن الإنجاب إلى 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا، إذ تشير الدراسات إلى أن نحو نصف حالات الحمل في الولايات المتحدة غير مخطط لها، وقد تحدث العيوب الخلقية الرئيسية في دماغ الطفل أو العمود الفقري في وقت مبكر جدًا من الحمل (3-4 أسابيع بعد الحمل)، قبل أن تعرف معظم النساء أنهن حوامل.

وعند التخطيط للحمل، توصي "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" (CDC) بأن تستهلك النساء 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا قبل شهر من الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

هل يسهم حمض الفوليك في الحمل بتوأم؟

كانت هناك بعض الدراسات المحدودة التي تشير إلى أن حمض الفوليك قد يزيد من احتمالية إنجاب توائم، ولكن لا توجد دراسات واسعة النطاق تؤكد أن هذا يزيد من فرصك في الحصول على توائم.

وقد تحتاج النساء الحوامل بتوأم إلى المزيد من حمض الفوليك للمساعدة في درء العيوب الخلقية، وهي الجرعة التي يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب.

هل حمض الفوليك يساعد على تنشيط المبايض؟

تلعب الفيتامينات أدوارًا مهمة في صحة المرأة، فهي ضرورية للعديد من الوظائف، بما في ذلك:

الحيض والإباضة

وظيفة الغدة الدرقية

زيادة المناعة

جودة البويضة ونضجها

وقد تقلل بعض العناصر الغذائية من أعراض "متلازمة تكيس المبايض" (PCOS)، وهي سبب أساسي شائع للعقم.

حمض الفوليك وخصوبة الرجال

أظهرت الدراسات لدى الرجال أن بعض المكملات الغذائية قد تزيد من عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة.

ارتبطت مستويات حمض الفوليك التي يتم قياسها في السائل المنوي بعدد الحيوانات المنوية وصحتها. كما كشفت إحدى الدراسات أن انخفاض مستويات حمض الفوليك في السائل المنوي كان مرتبطًا بضعف استقرار الحمض النووي للحيوانات المنوية.

فوائد حمض الفوليك للشعر

مع تقدم العمر، يمكن أن تتباطأ عملية النمو لأسباب مختلفة، بما في ذلك انخفاض التمثيل الغذائي والتغيرات الهرمونية والتغيرات في بصيلات الشعر المسؤولة عن إنتاج ونمو الشعر الجديد.

ولأن الشعر الصحي يعتمد كثيرًا على التغذية، فقد تؤثر العناصر الغذائية على نمو شعرك أيضًا.

عندما تتناولين حمض الفوليك بانتظام على النحو الموصى به، يمكن أن يعزز صحة الشعر بشكل عام، فهو أحد العناصر الغذائية المهمة لذلك، وهو مسؤول بصورة أساسية عن نمو الخلايا بشكل صحي.

والخلايا هذه تشمل تلك الخلايا الموجودة داخل أنسجة بشرتك وكذلك في شعرك وأظافرك، ولكن الاعتماد على حمض الفوليك وحده لنمو الشعر غير مؤكد علميا بنسبة كبيرة.

إذا كنت لا تعانين من نقص في حمض الفوليك، فلا داعي لتناول مكمل حمض الفوليك للحصول على شعر صحي، أي أن أكثر من 400 ميكروغرام في اليوم لن تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع.

نُشرت دراسة في أوائل عام 2017، شملت 52 بالغًا يعانون من شيب مبكر. وقد وجد الباحثون نقصًا لدى هؤلاء الأشخاص في حمض الفوليك وفيتامينات "بي-7″ (B-7) و"بي-12" (B-12).

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الخاضعة للرقابة لتحديد إذا ما كان حمض الفوليك وحده يمكن أن يساعد في نمو الشعر.

حمض الفوليك والبشرة

يحارب حمض الفوليك شيخوخة الجلد المبكرة، لأنه يساعد في تسهيل نمو خلايا الجلد الصحية ومحاربة الشيخوخة، وخاصة التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما وجد أنه يزيد من إنتاج الكولاجين ليمنحك بشرة مشدودة ومتناسقة.

أعراض نقص حمض الفوليك

أعراض نقص الفوليك ليست شائعة أو واضحة وحدها، لكن قد تظهر متزامنة مع نقص عدد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، التي قد تبدو في صورة العلامات التالية:

الشعور الدائم بالإرهاق والتعب.

نقص المناعة والتعرض المستمر للأمراض.

مشكلات الهضم والإمساك والانتفاخ.

تورم اللثة.

أضرار الجرعات الزائدة من حمض الفوليك

يجب ألا تحتوي مكملاتك اليومية على أكثر من ألف ميكروغرام من حمض الفوليك، ما لم يصف الطبيب تلك الجرعات.

قد يؤدي تناول جرعات كبيرة من حمض الفوليك إلى تغطية نقص فيتامين "بي 12" (B 12)، الذي يمكن أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا.