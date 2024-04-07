غارات إسرائيلية على البقاع وحزب الله يسقط طائرة مسيرة

أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات على محيط بلدتي السفري وجنتا في البقاع شرقي لبنان، وأكد حزب الله شن عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق وإسقاط مسيّرة فوق الأراضي اللبنانية.

وأوضح مراسل الجزيرة أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت بالصواريخ المرتفعات الجبلية المحيطة ببلدة جنتا عند السلسلة الشرقية للجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا.

من جهته، قال حزب الله إنه هاجم 10 مواقع اسرائيلية وأسقط مسيّرة من نوع هرمز فوق الأراضي اللبنانية، وأضاف الحزب أنه استهدف منظومة ‏التشويش على المسيّرات في موقع العاصي، وقصف مربض الزاعورة وتجمّعات للجنود في موقع راميا وثكنات شوميرا وشتولا وزبدين.

كما قصف الحزب مواقع رويسات العلم والمالكية والجرداح وجلّ العلام ومحيط مستوطنة شلومي.

من جانبه، اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض-جو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 9 صواريخ من جنوب لبنان نحو منطقة مزارع شبعا، تم اعتراض 5 منها، بينما سقط الباقي في منطقة مفتوحة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد عدد من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في الجليل الغربي. وأضاف أن 5 صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان ليلاً في اتجاه منطقة شتولا، وتم الرد عليها بقصف مصدر إطلاقها.

كما قال المتحدث العسكري إن طائرات حربية قصفت عددا من البنى التحتية لحزب الله في مناطق عيتا الشعب، وأرنون، وطير حرفا، في جنوب لبنان.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي النار في مناطق علما الشعب والسوانة في جنوبي لبنان خلال الليل بهدف إزالة تهديدات لم يعلن عنها.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الفاصل، معظمهم في لبنان.