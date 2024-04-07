اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب و3 جنود خلال معارك دارت في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس.

ونشر جيش الاحتلال اليوم الأحد أسماء 4 جنود قتلوا في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلنين إلى 604 منذ بدء القتال البري هناك، وذلك مع مرور 6 أشهر على العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

ومنذ إعلان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن عمليتها في حيي الزنة والأمل بخان يونس، توالت بيانات جيش الاحتلال بشأن الخسائر البشرية التي تعرض لها في خان يونس.

فقد اعترف أمس بإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، وإصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح أمس.

وقالت المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية إن الجنود القتلى كانوا يستقلون عربة مدرعة خلال عملية تمشيط لمبان جنوب خان يونس قبل أن يباغتهم المقاومون من داخل فتحة نفق.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن قواته دمرت 3 أنفاق هجومية في خان يونس، وقال إن أحدها يمتد إلى بلدة عين هشلوشا داخل غلاف غزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وبحصيلة أمس، يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الذين أعلن عنهم 604 ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 260 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.

عملية مركبة للقسام

وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت أمس السبت أنها كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 قتيلا وعدة إصابات في عمليات نوعية نفذتها في محور خان يونس بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مقاتليها قتلوا 9 جنود إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس، موضحة أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105″، مشيرة إلى أنه فور تقدم قوات الإنقاذ إلى المكان ووصولها إلى وسط حقل ألغام أُعد مسبقا، استُهدفت بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

كما أعلنت كتائب القسام قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة آخرين وتدمير ناقلة جند بمنطقة حي الأمل غرب خان يونس، فضلا عن استهداف دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة "الياسين 105" وقوة راجلة بعبوة وإيقاعها بين قتيل وجريح في خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بهبوط 3 طائرات مروحية للجيش الإسرائيلي لنقل جرحى من جنود الاحتلال شرقي خان يونس.

ووفقا لما ذكرت القسام، فقد بدأ الهجوم باستهداف مقاتليها 3 دبابات للجيش الإسرائيلي من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105″، بعدها، تقدمت قوات إنقاذ إسرائيلية إلى المكان، وبمجرد وصولها إلى حقل ألغام أعدته كتائب القسام مسبقا، فجّر مقاتلو القسام 3 عبوات مضادة للأفراد، فقُتل 6 من الجنود الإسرائيليين وتحولوا إلى أشلاء، وأصيب آخرون.

وأضافت أن قوات النجدة والجنود الإسرائيليين فروا من الموقع وتحصنوا بأحد المنازل المحيطة، فعاود مقاتلو القسام استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وقُتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب عدد آخر.