تجدد إطلاق الصواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية

أفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صواريخ من قطاع غزة الأربعاء نحو مدينة سديروت والمستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، وذلك للمرة الأولى منذ 10 أيام.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة سديروت لأول مرة منذ 10 أيام.

وقالت الصحيفة إن صواريخ من غزة استهدفت مستوطنة كيسوفيم، وأضافت أنه تم رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت، حيث تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الاستهدافات المذكورة، بحسب الصحيفة العبرية.

رشقة صاروخية

وتبنت سرايا القدس إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وقالت في منشور "قصفنا كيسوفيم برشقة صاروخية"، قبل أن تضيف في منشور آخر "قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر منصة لإطلاق الصواريخ في أرض زراعية شمال خان يونس، وقال إنه عثر على وسائل قتالية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من تحييد القدرات الصاروخية للفصائل الفلسطينية المقاتلة في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، أدت حتى الآن لسقوط نحو 33 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وتهجير وتجويع السكان.