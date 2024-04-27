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عاجل | خليل الحية: تسلمنا في حركة حماس رد الاحتلال على موقف الحركة الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في 13 أبريل

27/4/2024-|آخر تحديث: 27/4/202402:56 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة