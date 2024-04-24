"الأردن منا ونحن منه".. منصات التواصل بالأردن تتفاعل مع كلمة أبو عبيدة

تصدر وسم #أبو_عبيدة قائمة الترند في الأردن بعد أن قال "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال كلمته في اليوم الـ200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "إن أهم الساحات العربية -ومن أهمها شعبيا وجماهيريا وأكثرها إشغالا لبال العدو- هي الجماهير الأردنية العزيزة التي نوجه لها التحية، وندعوها لتصعيد فعلها، فالأردن منا ونحن منه".

"نوجه التحية للجماهير الأردنية العزيزة، فالأردن منا ونحن منه، وندعوها لتصعيد فعلها " من كل أقطار الأردن، بشراك يا أبا عبيدة🔥✌🏻#ابو_عبيدة #غزه_تقاوم_وستنتصر pic.twitter.com/25NkEF1zN2 — أهل الهمة – الجامعة الأردنية (@hemmeh_JU) April 23, 2024

وما إن ذكر "أبو عبيدة" هذه الكلمات حتى انتفضت منصات التواصل في الأردن، ورد مغردون أردنيون على دعوة "أبوعبيدة" بالقول وأنتم منا ونحن منكم، مشيرين إلى أن خطاب أبو عبيدة اليوم أشعل النار داخلهم وأيقظ فيهم روح الثائر المنتفض، وأنهم سيلبون النداء.

وانتم منا ونحن منكم ☝🏻

عاشت المقاومة لا للسلام . *خطاب ابو عبيدة اليوم اشعل النار داخلنا وايقظ داخلنا روح الثائر المنتفض ؛ ونحن سنلبي النداء يا سيدي ولا عزاء للوطنجية المنبطحين.

ابو عبيدة قالها #غزة واحنا رجالها ✌️🇵🇸#الأردن_مع_المقاومة #طوفان_الأردن pic.twitter.com/jG0SwJ7tZs — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) April 23, 2024

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر تجمع العشرات من المواطنين الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، تلبية لدعوة "أبو عبيدة"، مرددين "الملثم صرح وقال الأردن منا وإحنا منه تسلم يا سيد الرجال صوتك والله ما في منه مين قال الشعب مات هيو بيهتف بالساحات".

الآن من محيط سفارة العدو الصهيوني في #الأردن : " الملثم صرّح وقال .. الأردن منّا وإحنا منه

تسلم يا سيد الرجال .. صوتك والله ما في منّه "#الأردن_منا_ونحن_منه pic.twitter.com/OOZPPkEA2H — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) April 23, 2024

وقال مغردون إن الأردن هو خاصرة العدو الضعيفة، 350 كيلومترا و 10 ملايين يجتمعون على دعم المقاومة والعداء للاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الشعب الأردني كان طوال السنوات الماضية داعما للقضية الفلسطينية ولأهل غزة.

الشباب الأردني حول سفارة الاحتلال يُلبّون نداء أبو عبيدة ويهتِفون : أبو عبيدة قالها

غزة واحنا رجالها شعب الأردن يا جبّار

يا كابوس الاحتلال pic.twitter.com/PNz4jVuQ9F — علاء القضاة | 7 October 🔻 (@alaaqudah1993) April 23, 2024

وأضاف آخرون أن جملة الأردن منا ونحن منه بأجمل تحية ونيشان عز للشعب الأردني من رجال غزة وأبطالها إلى النشامى.