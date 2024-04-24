أخبار

"الأردن منا ونحن منه".. منصات التواصل بالأردن تتفاعل مع كلمة أبو عبيدة

الجماهير الأردنية تلبي دعوة أبو عبيدة المصدر: @4jerusalem و @3mmar.alm7srey عبر منصة X
جماهير أردنية تتظاهر دعما لغزة بعد كلمة أبو عبيدة (منصات التواصل)
24/4/2024

تصدر وسم #أبو_عبيدة قائمة الترند في الأردن بعد أن قال "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال كلمته في اليوم الـ200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، "إن أهم الساحات العربية -ومن أهمها شعبيا وجماهيريا وأكثرها إشغالا لبال العدو- هي الجماهير الأردنية العزيزة التي نوجه لها التحية، وندعوها لتصعيد فعلها، فالأردن منا ونحن منه".

وما إن ذكر "أبو عبيدة" هذه الكلمات حتى انتفضت منصات التواصل في الأردن، ورد مغردون أردنيون على دعوة "أبوعبيدة" بالقول وأنتم منا ونحن منكم، مشيرين إلى أن خطاب أبو عبيدة اليوم أشعل النار داخلهم وأيقظ فيهم روح الثائر المنتفض، وأنهم سيلبون النداء.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر تجمع العشرات من المواطنين الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، تلبية لدعوة "أبو عبيدة"، مرددين "الملثم صرح وقال الأردن منا وإحنا منه تسلم يا سيد الرجال صوتك والله ما في منه مين قال الشعب مات هيو بيهتف بالساحات".

وقال مغردون إن الأردن هو خاصرة العدو الضعيفة، 350 كيلومترا و 10 ملايين يجتمعون على دعم المقاومة والعداء للاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الشعب الأردني كان طوال السنوات الماضية داعما للقضية الفلسطينية ولأهل غزة.

وأضاف آخرون أن جملة الأردن منا ونحن منه بأجمل تحية ونيشان عز للشعب الأردني من رجال غزة وأبطالها إلى النشامى.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي