اعتقال 40 فلسطينيا بالضفة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، إلى 8 آلاف و310 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا مساء الأربعاء وفجر الخميس، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا -بينهم فتاتان وأطفال وأسرى سابقون- الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أنه مع هذه الاعتقالات، ارتفعت حصيلة المعتقلين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 8 آلاف و310.

وتركزت عمليات الاعتقال الأخيرة بمحافظة نابلس (شمال)، إضافة إلى القدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب)، وأريحا (شرق).

لحظة اعتقال فتاة فلسطينية في بلدة كفر مالك شرق رام الله#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/a0j7dILhAQ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 18, 2024

اعتداءات

كما اقتحمت قوات الاحتلال البلدات والمدن الفلسطينية ودهمت منازل، واعتدت على معتقلين وعائلاتهم بالضرب المبرح، ونقلت المعتقلين لمراكز التوقيف للتحقيق معهم.

حيث اقتحمت مساء اليوم مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، وداهمت منزلا واعتقلت شابا فلسطينيا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت شابين، واعتدت بالضرب على مواطن فلسطيني وابنه، ما أدى إلى إصابتهما، ونقلا على إثرها إلى مستشفى أريحا لتلقي العلاج.

وفي جنين، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام بكسور ورضوض بعد تعرضها للدعس من آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطفلة تعرضت للدعس في حي مريحة بالبلدة، ونُقلت على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي.

وصباح اليوم، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد أن أطلقت القوات قنابل الصوت والغاز السام على المواطنين وسط البلدة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وطاردوا الشبان في عدة أحياء من البلدة.

مصادر محلية: جانب من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عين السلطان في أريحا pic.twitter.com/1jfPjPqoPq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 18, 2024

اقتحام الأقصى

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن نحو 225 مستوطنا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفق المصدر نفسه.

وبشكل شبه يومي يقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، خاصة بدعوة من جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" وبحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وجماعات الهيكل تكتل يطلق على عدد من المنظمات والحركات القومية والدينية اليهودية التي تستهدف مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى وتدعو إلى إقامة هيكل سليمان المزعوم مكانه.

وتجري الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وبالتوازي مع حربه المدمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، يصعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، وهو ما أسفر عن استشهاد 468 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800، حسب مصادر فلسطينية.