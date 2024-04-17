أونروا: عثرنا في مدارس غزة على قنابل لم تنفجر

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -أمس الثلاثاء- أنها عثرت في بعض مدارس قطاع غزة على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كيلوغراما، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوكالة في بيان إن وكالات للأمم المتحدة قامت بـ"مهمة تقييم" في خان يونس بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين في السابع من أبريل/نيسان الجاري، وواجهت "عوائق كبيرة حالت دون عملها بشكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كيلوغراما داخل مدارس وعلى طرق".

وذكرت أيضا أن "آلاف النازحين يحتاجون إلى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع المحاصر، إذ يشن عليه حربا منذ عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن نحو 34 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وعدة أعوام".

وقال رئيس الدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام تشارلز بيرش في بيان في وقت سابق من هذا الشهر "نعمل وفقا للقاعدة العامة المتمثلة في أن 10% من الذخائر لا تعمل كما هو مصمم لها".

وأضاف بيرش "نحن نقدر أن البدء في تطهير غزة يتطلب حوالي 45 مليون دولار".