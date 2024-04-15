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استشهاد الطفلة ملاك حفيدة هنية

ارتقت صباح اليوم الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة الأخ المجاهد إسماعيل هنية (أبو العبد)، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لتنضم إلى الثلة من أبنائه وأحفاده الذين ارتقوا في المجزرة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في أول أيام عيد الفطر، ليرتفع عدد من ارتقوا في المجزرة الصهيونية إلى سبعة من الأبناء والأحفاد، وعشرة منذ طوفان الأقصى. تنضم الشهيدة الطفلة ملاك، إلى قافلة الشهداء الأطفال الـ 14 ألفاً من الشعب الفلسطيني الذين ارتقوا في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر.
الطفلة ملاك مع والدها محمد هنية الذي استشهد في أول أيام عيد الفطر (الجزيرة)
15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202401:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهدت صباح اليوم الاثنين الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متأثرة بجروحها، لتنضم إلى أبنائه وأحفاده الذين استشهدوا في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في أول أيام عيد الفطر.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء من العائلة إلى 7 من الأبناء والأحفاد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة، و10 منذ طوفان الأقصى.

وتنضم الشهيدة الطفلة ملاك، إلى الشهداء الأطفال الـ 14 ألفا من الشعب الفلسطيني الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وكان 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده استشهدوا، الأربعاء، في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع أثناء تنقلهم لأداء صلة الرحم وتهنئة السكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

المصدر : الجزيرة