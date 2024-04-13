بايدن يختصر عطلته لإجراء مشاورات عاجلة مع فريق الأمن القومي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر اختصار عطلته الأسبوعية بولاية ديلاوير والعودة إلى واشنطن للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط.

وقال فريق بايدن في رسالة للصحفيين اليوم السبت إن "الرئيس يعود إلى البيت الأبيض بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) لاستشارة فريقه للأمن القومي بشأن التطورات في الشرق الأوسط"، من دون ذكر تفاصيل.

في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن على إيران إطلاق سراح السفينة المحتجزة فورا، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل بعملية إنزال جوي قرب مضيق هرمز. وأشار الإعلام الإيراني إلى أن السفينة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي.

وأعرب مجلس الأمن القومي الأميركي عن إدانته الشديدة لاستيلاء إيران على السفينة "إم إس سي أرييس" -التي قال إنها بريطانية- في المياه الدولية.

يأتي هذا في الوقت الذي عززت فيه إسرائيل استعداداتها لمواجهة رد إيراني متوقع على الغارة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري، وأدت لمقتل عدد من العسكريين الإيرانيين بينهم قائد بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكرر الرئيس الأميركي في تصريحات عدة أنه سيدعم إسرائيل، متوقعا هجوما إيرانيا "عاجلا"، بينما حذرت طهران واشنطن من مغبة أي تدخل.

كما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبت أن "إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين"، على حد قوله.

وجاء ذلك خلال مكالمة أجراها أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "لمناقشة التهديدات الإقليمية"، حسب تعبير البنتاغون.