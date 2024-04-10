4 جرحى في هجوم للمستوطنين وسط الضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة عدة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين أدت لإصابة 4 فلسطينيين وحرق أحد المنازل كما شهدت الضفة عدة عمليات للمقاومة.

فقد أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون وسط الضفة، حيث هاجم أكثر من 30 مستوطنا -بحماية جيش الاحتلال- قرية برقة قرب رام الله، وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى الإصابات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 4 مصابين فلسطينيين بعد هجوم للمستوطنين على البلدة، وأوضح أن 3 أصيبوا بالرصاص الحي، والرابع فتى (15 عاما) أصيب في رأسه برصاص مطاطي.

كما أحرق المستوطنون حظيرة للأغنام خلال هجومهم على القرية.

وينفذ المستوطنون اعتداءات يومية -تحت حماية قوات الاحتلال- على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقد تزايدت اعتداءاتهم بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إحراق منزل

وفي قرية بيتا (جنوب مدينة نابلس)، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في البلدة، مما أدى إلى اندلاع النيران في أحد المنازل.

وكانت عدة آليات لقوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، وشرع جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في البلدة، مما أدى إلى اندلاع النيران في أحد المنازل جراء قنابل الغاز، واحتراق جزء من المنزل.

كما ذكر شهود عيان أن جنديا للاحتلال أصيب في أثناء المواجهات مع سكان البلدة.

اقتحامات متكررة

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات في مدن وبلدات الضفة الغربية ليلة عيد الفطر.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال -في وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء- شابا من قرية بيت إمرين (غرب نابلس).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة بين قريتي تل وصرة غرب نابلس، وقرية قبلان جنوبا، ودهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة إذنا غربي الخليل، واقتحمت بلدة بني نعيم (شرقا)، وسلمت إخطارا لهدم منزل في بلدة بني نعيم.

ودخلت قوات إسرائيلية بلدة بيت أمر شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة ودهمت عدة أحياء، وأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، من دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

مقاومة

في شأن ذي صلة، أطلق مقاومون النار -صباح اليوم الجمعة- تجاه حاجز دوتان العسكري قرب قرية يعبد غرب جنين، قبل انسحابهم من الموقع.

وأعلنت كتيبة جنين استهداف سيارة في مستوطنة دوتان جنوب جنين صبيحة عيد الفطر.

وأوضحت أن مقاوميها أطلقوا النار تجاه سيارة المستوطنين، واشتبكوا مع النقطة العسكرية التابعة للمستوطنة، و"عاد المنفذون لقواعدهم بسلام".

كما شهدت مدينة طولكرم فجر اليوم اندلاع اشتباكات مسلحة واستهداف المقاومة لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم.

ووقعت مواجهات -وُصفت بالعنيفة- عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقد تخللها اشتباكات مسلحة.

وتتواصل المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث شهدت في الـ24 ساعة الأخيرة اندلاع 7 مواجهات، بينها تفجير عبوة ناسفة و3 اشتباكات مسلحة.

ورصد مركز معلومات فلسطين (معطى) 3 عمليات نوعية، بينها إطلاق النار خلال اقتحام العيساوية في القدس، واشتباكات مسلحة خلال قوات اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة، وإطلاق النار على مستوطنة حرميش في جنين.