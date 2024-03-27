أخبار

صدى مظاهرات الأردن يصل القاهرة ومصريون يردون على رسالة "النشامى"

أجلس مع ثلة من شباب مخيمنا مخيم جباليا ونتابع فزعة النشامى الأحرار بقلوب فرحة ودعوات لا تنتهي .. دمتم نعم السند لأهلكم وشعبكم، أسأل الله أن يطفئ نار الحرب عاجلاً غير آجل ويكتب أجركم ويتقبل أعمالكم 🇯🇴
آلاف الأردنيين تظاهروا بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمّان للتنديد بالحرب على غزة (مواقع التواصل)
27/3/2024

تبادل متظاهرو الأردن ومصر الرسائل عبر شعارات أطلقوها خلال مظاهرات وفعاليات نُظمت تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل آلاف المتظاهرين الأردنيين احتجاجاتهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمّان تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وطالب المتظاهرون أيضا بوقف التطبيع مع إسرائيل وتقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية، وحالت الشرطة دون وصولهم إلى السفارة الإسرائيلية.

وأظهرت فيديوهات عديدة -نشرت على منصات التواصل الاجتماعي- تمسك الأردنيين بإيصال صوتهم هذه المرة، إذ هتف المشاركون للشعب الفلسطيني وللمقاومة، كما طالبوا بفك الحصار على قطاع غزة.

ودعا عديد من الأردنيين باقي سكان المحافظات إلى الانضمام للاحتجاجات، من أجل إيصال صوتهم للعالم نصرة لغزة، وقال أحد النشطاء "اليوم ننتظر السلط وعجلون ومادبا والمفرق وجرش والطفيلة، فليكُن طوفانا أردنيا شاملا، يسمع العالم كله هديره الصاخب".

المشاهد من الأردن أثارت تفاعل ومشاعر أهل القطاع الصامد، خصوصا في شماله الذي يشهد حصارا ومجاعة غير مسبوقة، و"من شمال غزة نحن نسمع صوتكم" هي رسالة بعثها عديد من النشطاء على منصات التواصل من غزة، للشعب الأردني، كرسالة شكر على مساندتهم لهم.

ولقيت التظاهرات ترحيبا كبيرا من داخل قطاع غزة، فقال مراسل الجزيرة أنس الشريف -في تدوينة له- "أجلس مع ثلة من شباب مخيمنا مخيم جباليا، ونتابع فزعة النشامى الأحرار بقلوب فرحة ودعوات لا تنتهي.. دمتم نعم السند لأهلكم وشعبكم".

وشكر عديد من النشطاء ما يقوم به الأردنيون من تظاهرات متواصلة، تنديدا لما يحدث داخل غزة، ودعوهم للاستمرار في إيصال صوتهم من أجل وقف إطلاق النار داخل القطاع.

رسائل متبادلة بين عمّان والقاهرة

ولقيت التظاهرات التي يقوم بها الأردنيين مساندة لأهل غزة تفاعلا كبيرا على المستوى العربي، إذ وصف عديد من النشطاء الحشود التي خرجت في التظاهرات "بطوفان الأردن".

ووصل صدى صوت مظاهرات عمّان بالأردن إلى العاصمة المصرية القاهرة، إذ أظهرت فيديوهات تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي وقفه تضامنية أمام نقابة الصحفيين مساندة لغزة استجابة لنداء متظاهري الأردن الذين أطلقوا في أحد شعاراتهم عبارة "الشعب المصري عامل إيه.. معبر رفح مغلق ليه".

ليرد المشاركون بوقفة القاهرة بشعارات مثل "قولوا لرفاقنا بعمّان، لسه مصر حيّة كمان".

وفي المغرب، وثقت كاميرات هواتف المتظاهرين وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط نصرة لغزة، للمطالبة بفك الحصار ووقف إطلاق النار داخل القطاع.

يذكر أن قوات الأمن بالأردن منعت المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية عبر فرض طوق أمني مكثف عند المداخل والمخارج المؤدية إلى السفارة.

في المقابل، تقول السلطات في الأردن إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، "لكنها لن تتسامح مع أي محاولة ممن يسعون إلى استغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي