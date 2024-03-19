الاحتلال يأمر بإخلاء محيط مجمع الشفاء ويرتكب 9 مجازر جديدة في غزة

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان بإخلاء محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد أن اقتحمه أمس الاثنين. وبالتزامن، كثف القصف على أحياء المدينة ومناطق أخرى بالقطاع، مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقال الصحفي سائد رضوان للجزيرة إن الجيش الإسرائيلي أمر سكان محيط مجمع الشفاء -الذي يقع في حي الرمال ويضم آلاف النازحين- بمغادرة منازلهم.

وأضاف رضوان أنه لا يوجد اتصال مع الذين احتجزتهم قوات الاحتلال داخل المجمع خلال اقتحامه أمس.

وكانت قوة إسرائيلية كبيرة تساندها نحو 50 دبابة وآلية اقتحمت أمس المجمع بزعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حولته مجددا إلى قاعدة لها، وأن بعض قادتها موجودون داخله، ودفع الاقتحام والقصف مئات السكان إلى الفرار باتجاه حيي الزيتون والدرج، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن قتل 20 مسلحا -بينهم فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات الخاصة في جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس- واعتقال 200 آخرين داخل المنشأة الطبية التي تعرضت للقصف خلال عملية الاقتحام الجديدة.

وكان من بين المعتقلين الصحفي في قناة الجزيرة إسماعيل الغول، وقد تم الإفراج عنه لاحقا.

وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت وقوع شهداء وجرحى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع الشفاء الطبي، كما أكدت الوزارة تعذر إمكانية إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

وقالت الوزارة إن حريقا شب أمس الاثنين عند بوابة المجمع، مما أدى إلى حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن قوات الاحتلال قصفت أجزاء من المجمع وحاصرته قبيل اقتحامه، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع.

كما أظهرت مشاهد توغل آليات وجرافات إسرائيلية داخل باحاته.

9 مجازر جديدة

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142 مصابا.

وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر ارتفعت إلى 31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 جريحا.

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي شن اليوم غارات على مناطق عدة غرب ووسط مدينة غزة.

وقال المراسل إن قصف منازل غرب المدينة -حيث يقع مجمع الشفاء الطبي- أسفر عن شهداء وجرحى، مشيرا إلى أن الغارات رافقها قصف مدفعي على مخيم الشاطئ.

وعند مفترق السامر وسط غزة استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على شقق سكنية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بوقوع شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال أمس منزلا لعائلة أبو عويلة في شارع اللبابيدي بمحيط مجمع الشفاء.

وفي جنوبي قطاع غزة، شن الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية غارات عدة على منازل في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا.

وقال مراسل الجزيرة إنها كانت ليلة صعبة على رفح، مشيرا إلى أن المنازل المستهدفة تضم أعدادا كبيرة من النازحين.

وتأتي الغارات الجديدة على رفح فيما تلوّح حكومة بنيامين نتنياهو باجتياح المدينة على الرغم من المناشدات الأممية والدولية.

وفي شمالي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف مخزنا للمساعدات في جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية مفترق المطاحن جنوب دير البلح، بحسب ما ذكره المراسل.