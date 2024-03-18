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الأردن يعلن رصد تحركات جوية مريبة قرب الحدود مع سوريا

A Jordanian soldier keeps watch on top of a military vehicle as Syrian refugees cross the border from Syria into Jordan (unseen), near Mafraq, on the border with Syria, on February 18, 2013. Jordan says it is hosting around 350 Syrian refugees, including more than 90,000 at Zaatari desert refugee camp, near the border with Syria. The country provides free health and education services for more than 200,000 UN-registered Syrian refugees, according to officials. AFP PHOTO/KHALIL MAZRAAWI (Photo by KHALIL MAZRAAWI / AFP)
جندي أردني على الحدود السورية الأردنية (الفرنسية-أرشيف)
18/3/2024

قال الجيش الأردني اليوم الاثنين إن أنظمة رادار الدفاع الجوي رصدت تحركات جوية مريبة غير معروفة المصدر على الحدود مع سوريا.

وذكر الجيش في بيان أن "طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني تحركت استجابة لإنذار من أجهزة الرادار رصدت تحركات جوية غير معروفة المصدر".

وأضاف البيان أن سربا من القوات الجوية حلق للتأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود تهديد. ولم يذكر مصدر التحركات المذكورة.

ونقلت رويترز عن شهود أن طائرات حربية -يعتقد أنها أردنية- سمعت تحلق فوق مدينة إربد الأردنية ومناطق قريبة من المعبر الحدودي مع سوريا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 3 جنود أميركيين وأصيب نحو 34 بعد هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن قالت واشنطن إنه مرتبط بجماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وطلب الأردن منظومات باتريوت للدفاع الجوي من الولايات المتحدة، قائلا إنه يخشى الوقوع في مرمى النيران إذا أدت الحرب في غزة إلى جذب إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة إلى حدود المملكة.

Jordanian soldiers gather near a tent and a picture depicting Jordanian King Abdullah and his father, the late King Hussein, in an area known as Naharayim in Hebrew and Baquora in Arabic, in the border area between Israel and Jordan, as seen from the Israeli side November 11, 2019. REUTERS/Ronen Zvulun
جنود أردنيون خلال تجمع سابق قرب الحدود الأردنية الإسرائيلية (رويترز-أرشيف)

حرب ومخاطر

وقال العميد المتقاعد من المخابرات الأردنية سعود الشرفات إنه "بغض النظر إن كان هناك اعتراض أو لا، فإن مخاطر وقوع الأردن في وسط النيران يزداد كلما طالت الحرب على غزة".

ونقلت رويترز عن الشرفات أن "الأردن يقع في وسط منطقة ملتهبة في تقاطع إطلاق المسيرات والصواريخ من حزب الله والحوثيين والمليشيات المدعومة من إيران الموجودة في المنطقة".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهد العراق وسوريا هجمات متبادلة بين الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران والقوات الأميركية المتمركزة في المنطقة.

ويقول مسؤولون إن الحكومة الأردنية، التي وقعت اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021، تريد تعزيز دفاعاتها ضد الجماعات المتحالفة مع إيران، والتي تعزز قوتها على حدود الأردن مع العراق وسوريا.

يشار إلى أن جماعة الحوثي اليمنية كانت قد أطلقت عدة صواريخ على إسرائيل وتم إسقاطها في محيط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر المتاخمة للحدود الأردنية ومدينة العقبة.

المصدر : رويترز