الأردن والإمارات يحذران من استمرار الحرب على غزة

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد من تداعيات استمرار الحرب على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقال الديوان الملكي الأردني -في بيان- إن الملك عبد الله والشيخ محمد بن زايد أكدا خلال لقائهما في قصر بسمان في عمان -الاثنين- أن "السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

كما أكد الجانبان "ضرورة تكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم".

وحذرا من تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأكد الملك عبد الله ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، ولا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة.

وتأتي زيارة بن زايد للأردن في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة الأحداث، عقب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاها من تداعيات أمنية في منطقة البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والداعمة لها، وأيضا في جنوب لبنان حيث تندلع مواجهات حدودية بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.