مظاهرات حاشدة في أوروبا تطالب بوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

تظاهر الآلاف اليوم السبت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى للمطالبة بوقف "جرائم الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ففي العاصمة البريطانية لندن، خرجت مظاهرة حاشدة تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" ضمن ما أطلق عليها المسيرة الوطنية من أجل فلسطين.

ويجوب المتظاهرون الشوارع وصولا إلى مقر الحكومة حيث تقام المظاهرة الكبرى التي تنظمها عدة جمعيات حقوقية منها "لجنة التضامن مع فلسطين" وتحالف "أوقفوا الحرب".

"أوقفوا الإبادة الجماعية".. مسيرات داعمة لفلسطين تجوب شوارع بالعاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع #غزة pic.twitter.com/zYn0CTofIS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 3, 2024

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للمسيرة، وطالب المشاركون فيها بوقف فوري لإطلاق لنار، ونددوا بما سموها الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في إطار حربها المستمرة على غزة منذ نحو 4 أشهر.

وقد وجه المنظمون انتقادات لشرطة العاصمة بسبب ما يقولون إنها محاولات لترهيب المتظاهرين والتضييق عليهم.

كما خرجت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرات دعت إليها منظمات وجمعيات فلسطينية وألمانية تحت شعار "الحرية لفلسطين"، ودعا المتحدثون في المظاهرة الحكومة الألمانية إلى التحرك لوقف ما سموه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وبالتزامن، خرجت مظاهرات في مدن فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف وساربروكن للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

انطلاق مسيرات داعمة للقضية الفلسطينية ومناصِرة لغزة دعت إليها حركات شعبية مؤيدة لفلسطين في العاصمة الفرنسية #باريس #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/cl8tLwRms2 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 3, 2024

وفي فرنسا، خرجت مظاهرة في باريس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وندد المشاركون بموقف الحكومة الفرنسية والحكومات الغربية الذي قالوا إنه متواطيء مع إسرائيل.

وهتف المتظاهرون بشعارات تؤكد ضرورة تحرير الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق العدالة بمحاسبة الضالعين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. كما دعوا لمنع عرقلة أي جهد لمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي قالوا إن الجيش الإسرائيلي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

كما خرجت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جنيف بسويسرا، ودعا المتظاهرون إلى حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، ووقف فوري للعدوان على غزة، ومحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من اعتداءات بحق المدنيين في القطاع المحاصر.

وخرجت في مدينة ميلانو الإيطالية مظاهرة داعمة للفلسطينيين في غزة، ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بوقف الحرب الإسرائيلية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وفك الحصار عن القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين هناك.

الدانمارك والسويد

وفي الإطار، نشر المركز الأوربي الفلسطيني للإعلام مشاهد لمظاهرات داعمة لغزة في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن وفي مدينة آرهوس، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، مطالبين بفرض وقف إطلاق نار فوري.

كما بث المركز مشاهد مباشرة لمظاهرة في مدينتي مالمو أوبسالا في السويد، وطالب المتظاهرون بمقاطعة إسرائيل وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

كذلك خرجت مسيرة حاشدة في العاصمة الفنلندية هلسنكي للمطالبة بوقف "حرب الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

استلقوا على الطرق.. محتجون يغلقون المداخل الخمسة للعاصمة الأمريكية واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار والتنديد بقطع مساعدات الأونروا عن سكان قطاع #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/FrLIYuhOYi — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 3, 2024

نيويورك وواشنطن

وخارج أوروبا، نظم طلبة وحركات داعمة لفلسطين أمس مظاهرات حاشدة في نيويورك بالولايات المتحدة لدعم فلسطين والتنديد بالدعم الأميركي لإسرائيل واستنكار التنكيل بالطلبة المؤيدين لغزة داخل الحرم الجامعي لجامعتي برنارد وكولومبيا.

وسار الآلاف إلى جامعة كولومبيا لرفض انحياز الجامعة للطلبة الإسرائيليين الذين هاجموا ناشطين مؤيدين لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وبالتوازي مع ذلك، طوقت شرطة نيويورك مبنى الجامعتين وحذرت من دخول المشاركين في الاحتجاج إلى جامعة برنارد، بينما تعاملت بعنف معهم على عتبات جامعة كولومبيا.

وفي واشنطن، أغلق محتجون أمس المداخل الخمسة للعاصمة الأميركية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والتنديد بقطع دول غربية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).