حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وتل أبيب تهدده بدفع ثمن باهظ

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء أن قواته استهدفت مواقع للقوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود، وبينما أعلنت إسرائيل أنها قصفت بنية تحتية للحزب وهددت بأن يدفع ثمنا باهظا على هجماته، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان.

وجاء في بيان لحزب الله تم بثه عبر تليغرام اليوم "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا إصابات ‏مباشرة".‏

وتابع بيان الحزب "تم أيضا استهداف موقعي ‌‏الرمثا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجمات على بنية تحتية عسكرية لحزب الله في إبل السقي ويارين وبنت جبيل جنوبي لبنان، ومنصة استخدمت لإطلاق صواريخ على كريات شمونة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن بعض الصواريخ التي أطلقت من جنوبي لبنان سقطت داخل الأراضي اللبنانية، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات.

وأضاف المتحدث أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت قاذفة تستخدم لإطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة شمال إسرائيل. كما أشار إلى استهداف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في مناطق الساقي وبنت جبيل ويارين.

بدوره قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "حزب الله يدفع ثمنا باهظا على هجماته بالعتاد والأرواح"، متعهدا خلال إيجاز مصور بأن يعود سكان شمال إسرائيل حتما إلى منازلهم بالجهود الدبلوماسية أو باللجوء للخيار العسكري.

تصريحات ميقاتي

على الصعيد السياسي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن لبنان "يتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية لإعادة الهدوء إلى جنوبي البلاد، ويؤكد في كل اللقاءات الدبلوماسية على وجوب العمل لوقف العدوان الإسرائيلي عليه".

ولفت ميقاتي إلى أن بلاده "تثمن الجهد الفرنسي والأميركي لحماية لبنان وتعوّل على مسعاهما لردع العدوان"، مجددا المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل بنوده وإلزام إسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها، ومؤكدا تمسكه بمطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.