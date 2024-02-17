شهدت مدن عدة حول العالم مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة، ومساندة لفلسطين، فمن تركيا إلى ألمانيا وبريطانيا، هتف عشرات الآلاف لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما شملت المظاهرات مدنا في أستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها العديد من المدن العالمية.

وتأتي هذه المظاهرات تحت شعار يوم التحرك العالمي من أجل غزة، حيث أعلن تحالف المنظمات المؤيدة لفلسطين أن مظاهرات تضامنية مع غزة ستخرج السبت في أكثر من 100 مدينة في أكثر من 45 بلدا حول العالم.

ففي ألمانيا خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة ساربروكن نصرة لفلسطين وغزة.

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم خرج الآلاف في مظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة وفلسطين.

وفي مدينة أورهوس الدانماركية خرجت مظاهرة مركزية وحاشدة تضامنا مع غزة وفلسطين، كما خرجت مظاهرة مشابهة في مدينة تورينو بإيطاليا.

وشهدت كذلك شوارع مدينة لوكسمبورغ مظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة وفلسطين.

ولم تكن أيرلندا استثناء عن هذه المظاهرات حيث شهدت العاصمة دبلن مظاهرات عارمة نصرة لغزة وفلسطين.

ومن العاصمة الألمانية برلين خرج الآلاف حاملين أعلام فلسطين ويهتفون نصرة لغزة. كما خرج مثلهم في مدينة بريمن الألمانية:

وخرجت كذلك مظاهرات في مدينة إسطنبول التركية شارك فيها عدد من المنظمات والأوقاف التركية وألقيت خطابات منددة بما يرتكب من مجازر في غزة.

وفي بريطانيا خرجت مسيرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتعد حسب مراسلة الجزيرة، المسيرة التاسعة من نوعها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من حديقة هايد بارك وسط لندن باتجاه السفارة الإسرائيلية للمطالبة بوقف ما يصفه المنظمون بالإبادة الجماعية لسكان القطاع.

وأظهرت صور نشرها صحفيون عبر منصة "إكس" تحول وقفة طلابية لدعم غزة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي عليها إلى مسيرة جابت شوارع مدينة نيويورك في الولايات المتحدة بعدما انطلقت من أمام المكتبة العامة في المدينة.

ووقف المتظاهرون أمام مبنى صحيفة نيويورك تايمز، ورفعوا لافتات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتدعم الدولة الفلسطينية. كما أظهرت الصور اعتقال الشرطة التي حضرت بشكل مكثف بعضَ المشاركين في المسيرة.

وفي سيدني بأستراليا نظم ناشطون عربٌ وأستراليون وقفة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل من جانب الجيش الإسرائيلي، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بالحرب وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين منذ أكثر من 4 اشهر.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلامَ الفلسطينية مطالبين بحل عادل للقضية الفلسطينية في وجه تعنت المواقف الإسرائيلية ورفضها لحل الدولتين.

ونظمت كذلك مظاهرة في العاصمة الكورية الجنوبية، سول، دعما للفلسطينيين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات تصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه مجرم حرب. كما تندد بالحرب المستمرة على قطاع غزة مطالبين بوقفها ووقف قتل الأطفال والمذبحة التي تحدث هناك، وفق ما رددوا في الشعارات المرفوعة.

ولم تكن الدول العربية خارج الأجواء حيث هتف الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء دعما لفلسطين ومطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

كما أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أنها نظمت 120 مظاهرة في عدة مدن بينها الدار البيضاء والقنيطرة وسلا والجديدة، للمطالبة بوقف اجتياح رفح جنوبي غزة.