شاهد.. سرايا القدس تقصف آلية وجنودا إسرائيليين غربي غزة

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا لما قالت إنه استهداف من جانب مقاتليها لجنود وآليات إسرائيلية غربي مدينة غزة.

وأظهرت الصور عملية رصد ناقلة جند خلال توغلها في شارع الشهداء وهي ترفع العلم الإسرائيلي.

وأطلق أحد مقاتلي سرايا القدس قذيفة على الآلية من داخل أحد المنازل فأصابها بشكل مباشر، وأظهرت الصور اشتعال النيران فيها.

كما أظهرت الصور رصد مجموعة من جنود المشاة وقصفها بقذيفة هاون.