جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية بشأن غزة الجمعة

ذكر موقع "نيوز24" الإخباري في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين، أن بريتوريا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

كما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك "أنباء" تفيد بنشر المحكمة قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا الجمعة.

وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.

وتعليقا على الخبر، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا، على منصة إكس، "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه.

وذكر الموقع الإخباري الجنوب أفريقي أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا المدنيين الفلسطينيين.