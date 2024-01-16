إيران تقصف مواقع في باكستان بعد ضربات في العراق وسوريا

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن إيران قصفت بالصواريخ والمسيّرات مقرين لجماعة مسلحة في باكستان عقب ضربات في العراق وسوريا قالت طهران إنها تأتي في إطار "محاسبة من تعرضوا لأمنها القومي".

وأدى القصف إلى تدمير مقرين رئيسيين لـ"جيش العدل" في إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقا للإعلام الرسمي.

وقد نُسب إلى "جيش العدل" تنفيذ هجوم مسلح -منتصف الشهر الماضي- على مقر للشرطة الإيرانية بمدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرقي إيران، أدى لمقتل 11 شرطيا وإصابة آخرين.

ويقول "جيش العدل" إنه يدافع عن حقوق البلوش وأهل السنة، وهو تنظيم مدرج في قائمة الإرهاب بإيران.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ما وصفها بمواقع تجسسية وإرهابية معادية في المنطقة.

وذكر الحرس الثوري في بيان أنه استهدف بصواريخ باليستية مواقع تجمع لقادة وعناصر من وصفها بالجماعات الإرهابية في سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة بمحافظة سيستان وبلوشستان ومدينة كرمان جنوبي البلاد.

وقال إنه استهدف أيضا الليلة الماضية موقعا تجسسيا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية.

وأضاف أن هذا الموقع كان مركزا للتطوير والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة وخاصة في إيران، وفق البيان.

وقتل أكثر من 100 شخص وجرح العشرات في انفجار مزدوج بمدينة كرمان في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، وقع قرب قبر القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أثناء تجمع الحشود لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله بضربة أميركية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الانفجار، في وقت توعدت فيه طهران بالانتقام من منفذي الهجوم، الذي وصف بأنه الأكثر دموية في البلاد منذ الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام الملكي عام 1979.