اشتباكات عنيفة في جنين والاحتلال يقتحم مناطق مختلفة من الضفة

اقتحم عدد من آليات الاحتلال العسكرية مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة، وفق وسائل إعلام محلية، في حين جددت قوات الاحتلال اقتحامها للعديد من المدن والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة.

فقد ذكرت وكالة أنباء "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة متأخرة من مساء أمس مدينة جنين من جميع مداخلها، وخاصة المدخل الغربي من مخيم جنين وشارع السكة.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية عند مدخل المدينة وأطراف المخيم وشارع السكة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

ودمرت جرافات الاحتلال بسطات الخضار والفواكه في محيط دوار المنطقة الصناعية بجانب مطعم الحثناوي والمسجد الكبير، والبسطات في منطقة الدوار الرئيسي في المدينة.

وتمكن مقاومون من تفجير عبوات ناسفة بآليات جيش الاحتلال قرب شارع الناصرة خلال اقتحام مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن أطراف المدينة تشهد تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الجهات كلها، مضيفةً أن طائرات الاحتلال المسيّرة والاستطلاعية تحلّق في سماء المدينة والمخيم.

وفي وقت لاحق، تمركزت قوات الاحتلال في أطراف المخيم وحي الزهراء، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات.

ووفق وسائل التواصل فإن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق واسعة في مدينة ومخيم جنين تزامناً مع اقتحام الاحتلال للمدينة ومخيمها.

مناطق أخرى

وفي طولكرم شمال الضفة اقتحمت آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، وجابت الحي الغربي وتحديدا شارع جامعة خضوري، وشارع المقبرة، ودوار الشهيد زياد دعاس.

وكانت مدينة طولكرم قد شيعت، الثلاثاء، جثامين الشهداء يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما)، وطارق أمجد شاهين (24 عاما) الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية اكتابا شرق المدينة مساء الاثنين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طولكرم، ودهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها، وأخضعت سكانها للاستجواب.

وإثر اقتحام البلدة، اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المدمع بكثافة صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وفق وكالة "وفا".

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جيوس حيث أطلقت قنابل الصوت داخل منازل المواطنين.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال أطراف حي سطح مرحبا بمدينة البيرة ودهمت منزلين، كما اقتحمت بلدة بيتللو بعدة آليات عسكرية واحتجزت عددا من الشبان ومركبتين.

يشار إلى أن الاقتحامات لم تتوقف منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاعتقالات اليومية، حيث ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة المحتلة بلغ 5755 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبينما وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ما يحدث في الضفة الغربية بالخطير، حذر قادة الأمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اقتراب الضفة الغربية من تصعيد كبير، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.