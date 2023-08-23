هجوم أوكراني بالمسيرات على موسكو يغلق المطارات مجددا

تجددت الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على العاصمة الروسية مما خلف انفجارا بحي الأعمال القريب من الكرملين وغلقا لمطارات العاصمة، بينما أدت الضربات الروسية إلى سقوط قتلى في الشرق الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير 3 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف موسكو، وأصابت إحداها مبنى وسط العاصمة.

كما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء وسط العاصمة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف سوبيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة فوق منطقة موسكو في سادس ليلة من الهجمات الأوكرانية على العاصمة.

من جانب آخر، قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية إن انفجارا دوى وتصاعد الدخان في حي الأعمال بموسكو على بعد 5 كيلومترات من الكرملين.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء -نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم- إن مطارات موسكو علقت الرحلات الجوية في وقت مبكر اليوم.

وقد علقت المطارات الرئيسية مرارا، في أنحاء العاصمة الروسية، الرحلات القادمة والمغادرة خلال الأيام الماضية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن بلاده لا تشجع على شن هجمات أوكرانية بالمسيرات داخل روسيا.

قتلى في ليمان

وفي منطقة ليمان بالشرق الأوكراني، أعلن عن مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين آخرين مساء الثلاثاء في ضربات روسية استهدفت قريتين بالمنطقة، وفق ما أعلن بافلو كيريلنكو الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك.

وجاء في منشور لحاكم المنطقة على تليغرام أن الضربات الروسية أوقعت "3 قتلى وجريحة في تورسكي، وجريحا مدنيا آخر في زاكيتني".

من جهتها أفادت النيابة العامة الإقليمية في دونيتسك على فيسبوك بأن "المعلومات الأولية تفيد بأن الغزاة هاجموا القريتين بالمدفعية".

مواجهة بالبحر الأسود

في الأثناء، أعلنت روسيا أمس أنّها دمّرت سفينتَين حربيتَين أوكرانيتَين في البحر الأسود، في أحدث مواجهة في الممرّ المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

وسبق أن قصفت روسيا بنى تحتية لمرافئ أوكرانية بالبحر الأسود وعلى نهر الدانوب، بينما هاجمت أوكرانيا سفنا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -على تطبيق تليغرام- إنّ طائرة سوخوي "إس يو-30" تابعة دمّرت "زورق استطلاع" تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية في "منطقة مرافق لإنتاج الغاز الروسي بالبحر الأسود".

وفي وقت لاحق، تحدثت الوزارة الروسية عن تدمير زورق ثان، قائلة على تليغرام إن طائرة تابعة دمرت زورقاً سريعاً أميركي الصنع كانت على متنه مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلّحة الأوكرانية.

وكانت موسكو قد أعلنت -الشهر الماضي- أنها ستتعامل مع أي سفينة تقترب من أوكرانيا في البحر الأسود بوصفها سفينة شحن عسكرية محتملة عقب انهيار اتفاق الحبوب.





معارك الجنوب

وفي تطورات ميدانية أخرى، قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية أندريه كوفاليف إن قوات بلاده حققت نجاحات في هجومها بمنطقة روبوتينو بمقاطعة زاباروجيا (جنوب).

وأوضح المتحدث الأوكراني أن قوات بلاده تقدمت في اتجاه روبوتينو "وثبتت مواقعها عند الحدود التي وصلت إليها".

وبشأن هذه التطورات، قال مستشار الأمن القومي الأميركي اليوم إن القوات الأوكرانية "حققت مكاسب بالمعارك جنوبي البلاد وسندعمها مهما تطلب الأمر".

من جهة أخرى، أفاد موقع ريبار العسكري الروسي أن القوات الأوكرانية تتركز بكثافة بالجزء الشمالي من روبوتينو، وقال إن القوات الروسية تضرب مراكز الاحتياط الأوكرانية بمناطق الأحراش.