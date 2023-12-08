6 شهداء باقتحام الاحتلال مخيم الفارعة بالضفة الغربية

استشهد 6 شبان فلسطينيون وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، كما أصيب شاب آخر باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل، فيما تواصلت عمليات الاعتقال ببيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين آخرين برصاص قوات الاحتلال بمخيم الفارعة، وسط محاولة الجيش الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المخيم ووضع قناصته فوق أحد أبنيته.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باندلاع مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحامات مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، وتركزت الحملة فجر اليوم على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة حيث شن حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.

قوات الاحتلال تحاول منع مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم الفارعة pic.twitter.com/DDFvirZ2rE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023

اقتحام رام الله

وقال مراسل الجزيرة إن نحو 15 آلية عسكرية تابعة للاحتلال اقتحمت وسط مدينة رام الله عند دوار المنارة، حيث المركز التجاري في المدينة وشارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالقرب من مكتب قناة الجزيرة.

وقد اقتحم جنود الاحتلال محلين تجاريين بعد تحطيم أبوابهما ومصادرة تسجيلات الكاميرات من المحلين التجاريين المطلين على دوار المنارة.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت على عشرات الشبان الذي حاولوا التصدي لقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله في الضفة الغربية.

وأظهرت الصور الليلية آلية عسكرية إسرائيلية وهي تدخل البلدة تسير في أحد شوارعها، فيما أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال في بلدة الخضر غرب بيت لحم.

اقتحام الخليل

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منازل ومحال تجارية في منطقة دورا جنوب المحافظة، بعد إلقاء قنبلة محلية الصنع على برج عسكري لجيش الاحتلال في مثلث خرسا إلى الجنوب من دورا، بحسب مصادر للجزيرة.

وذلك وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في العديد من المحاور والمفترقات المؤدية إلى قرى وبلدات جنوب محافظة الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابا أصيب باشتباكات مع القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها مخيم الفوار بالخليل، وأكدت أن الاحتلال عرقل وصول سيارة الإسعاف إلى المصاب.

تغطية صحفية: "مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتــــلال خلال انسحابها من مدينة رام الله". pic.twitter.com/thwqS7WrQ5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023

اعتقالات ببيت لحم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل أيضا طفلا بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، في بلدة جناتة شرق بيت لحم.

عنف المستوطنين

على صعيد متصل، قالت وزارة الدفاع الأميركية أمس الخميس إن الوزير لويد أوستن حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الحد من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وبدأت واشنطن الثلاثاء الماضي فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص "المتورطين بأعمال عنفٍ" في الضفة الغربية المحتلة، فيما تواصل الطلب من إسرائيل "الحد من الضحايا المدنيين" بقطاع غزة، وسط متابعة تزويد تل أبيب بالأسلحة.