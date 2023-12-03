هيئة فلسطينية: إسرائيل حوّلت سجونها إلى "مقابر أحياء" منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية -اليوم الأحد- إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حوّلت سجونها إلى "مقابر أحياء" مع تصاعد الاعتداءات على الأسرى منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الهيئة -في بيان- أن "وتيرة الاعتداء على الأسرى اتخذت منحى تصاعديا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وتزامنت مع تعتيم كبير من قبل إدارة السجون لعدم فضح الجرائم التي تمارسها".

وبيّنت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إسرائيل "تمنع زيارات الأهل والمحامين، وقامت بقطع الأسرى بشكل كامل عن العالم الخارجي". وأشارت إلى أن "6 أسرى قتلوا في السجون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نتيجة التعذيب الشديد".

وتابعت الهيئة أن "الأقسام (في السجون) تتعرض لاقتحامات شبه يومية، يقوم خلالها الجنود بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح بالهراوات والبنادق والغاز والأعيرة المطاطية".

وأردفت أن جنود الاحتلال يتعمدون ضرب المعتقلين "بشكل عنيف والإهمال المتعمد لإصابتهم وتركهم بشكل متعمد دون علاج".





"سيتعرض للضرب وسيموت"

وقالت إنه "في حال طلب أحد الأسرى طبيبا، يكون الرد الفوري من قبل الجنود: من يطلب الخروج من القسم للعلاج سيتعرض للضرب وسيموت".

وشددت الهيئة على أن الأسرى يتعرضون لأنواع عديدة من العقوبات، أبرزها "عدم وجود نوافذ ألمنيوم على الشبابيك حيث يعاني الأسرى من البرد القارس، ونقص في الأغطية والطعام".

وقالت إن "عددا كبيرا من الأسرى ينامون على الأرض، ولا يسمح لهم بالخروج إلى الفورة (الفسحة)، وسُحبت منهم كافة الأدوات الكهربائية والأغراض الشخصية والملابس".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7800 فلسطيني، حسب بيانات رسمية فلسطينية.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت أكثر من 15 ألف شهيد و40 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.