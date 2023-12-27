هجوم بمسيّرة على قاعدة أميركية في أربيل

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت بطائرة مسيّرة قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.

ويأتي الهجوم بعد يوم من الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع في العراق، وأسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة عناصر في الحشد الشعبي، بحجة الرد على هجوم استهدف القاعدة العسكرية في أربيل، وأدى إلى إصابة 3 جنود أميركيين.

مشاهد من إطلاق المقاومة الاسلامية في #العراق لطائرة مسيرّة على قاعدة الاحتلال الامريكي قرب مطار اربيل شمال العراق pic.twitter.com/PDrLH6GMxB — أحمد عبدالوهاب حجر (@ahmed_hajar1234) December 27, 2023

وقبل أيام، قالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها استهدفت منصة حقل كاريش الإسرائيلي للغاز في البحر المتوسط، مؤكدة أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة.

وسبق ذلك إعلان المقاومة أنها "قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) بالأسلحة المناسبة".

وأوضحت "المقاومة الإسلامية في العراق" -في بيان سابق- أنها مستمرة في قصف معاقل ما وصفته بالعدو ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين الفلسطينيين.

يذكر أن فصائل عراقية -أبرزها ما يطلق عليها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"- شنت عشرات الهجمات على قواعد أميركية في العراق وسوريا، وذلك بالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 21 ألفا -معظمهم من النساء والأطفال- وإصابة أكثر من 55 ألفا.

واعترف مسؤولون أميركيون بوقوع هذه الهجمات، لكنهم قالوا إن القوات الأميركية الموجودة في سوريا والعراق تصدت لمعظمها، فضلا عن قيامها بتوجيه ضربات في العراق وسوريا إلى مواقع قالت إنها ترتبط بإيران.