صحف عالمية: معلومات الاحتلال مغلوطة وحذر غربي من مصطلح "إبادة غزة"

تتواصل تغطية الصحافة الإسرائيلية والعالمية لتطورات الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها، محاولة تسليط الضوء على سير المعارك وانعكاساتها الميدانية والسياسية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، أن المعلومات التي تلقاها من جنود وضباط يقاتلون في غزة منذ بدء الحرب، تفند المزاعم والمعلومات التي يقدّمها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتداولها المحللون على شاشات التلفزة.

وأضاف أن "عدد قتلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أقل بكثير"، مشيرا إلى أن "الحرب في أغلبها لا تجري وجها لوجه وأن معظم القتلى والجرحى الإسرائيليين سقطوا بصواريخ حماس وقنابلها".

وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ما كشفته التحقيقات بأن قتل 3 أسرى إسرائيليين برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي غزة، كان نتيجة أوامر أُعطيت للجنود بإطلاق النار على كل الرجال في سن القتال دون تمييز.

وأشارت التحقيقات إلى أن "الأوامر صدرت صباح ذلك اليوم، عقب هجمات نفّذها مقاتلو حماس في زي مدني ضد جنود إسرائيليين".

بدورها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتعرض لضغوط أميركية من أجل خفض وتيرة القصف على غزة، زار القطاع ليعلن من هناك عكس ذلك.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو شدد على أن الحرب ستتكثف، وأن الضغط العسكري وحده كفيل بتحقيق أهداف الحرب، ومنها تحرير المحتجزين الإسرائيليين، مشيرة إلى أنه عاد إلى تل أبيب ليجد نفسه تحت ضغط عائلات الأسرى التي تريد إعادتهم فورا.

من جانبها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن جيلا جديدا من المسلمين الأميركيين هب لدعم غزة بشكل لافت للانتباه. وأضافت أن الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين بدأت تظهر في جميع الولايات المتحدة، حيث نظّم أبناء اللاجئين من دول إسلامية العديد من المظاهرات.

وبينت أن المظاهرات تدل على صحوة وتنامي وعي جمعي بين جيل جديد من الشباب الأميركيين الذين يساعدون في تشكيل الرأي العام الأميركي.

أما الكاتب زياد ماجد فركز في موقع "أوريون 21" الفرنسي على الحذر الكبير في الغرب إزاء استعمال مصطلح الإبادة الجماعية في غزة.

وقال الكاتب إن استخدام المصطلح في فرنسا لا يزال حذرا ومحدودا جدا، لكن من منظور القانون الدولي، فإن أهمية المصطلح لوصف المذبحة الجارية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي واضحة.

كما اعتمدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قرارا يُسمّي ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين "إبادة جماعية مستمرة".