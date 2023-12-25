عشرات الشهداء بمجزرة للاحتلال في مخيم المغازي بغزة

قال مراسل الجزيرة إن 70 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا جراء قصف الاحتلال مخيم المغازي شرق دير البلح في قطاع غزة، وتوقع ارتفاع أعداد الشهداء، في واحدة من أعنف الضربات التي شنتها القوات الإسرائيلية منذ بدء عدوانها على غزة.

وأضاف أن قصف الاحتلال استهدف 4 منازل في المخيم، وأوضح أن العدد الكبير من الشهداء يعود إلى اجتماع الناس ليلا في المنازل.

وأشار المراسل إلى أن وجود نازحين ومهجرين في تلك المناطق يرفع أعداد الشهداء، إذ إن بعض المنازل قد يجتمع فيها نحو 100 شخص في عديد من الأحيان.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ"، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا "مرشحة للزيادة" بسبب العدد الكبير من العائلات التي كانت في المنازل وقت القصف.

وفي تصريحات للجزيرة أكد القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي أنها آمنة.

من جهتها، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا وصفت فيه الغارة الجوية بأنها "مجزرة مروعة"، وقالت إنها "جريمة حرب جديدة".

وأكد مراسل الجزيرة في وقت مبكر صباح اليوم تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مخيمي المغازي والبريج والمناطق الشرقية لمخيم النصيرات.

وأفاد المراسل بارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة معن شرق خان يونس إلى 11 شهيدا وعشرات الجرحى.

كما أشار إلى سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي قرب قصر العدل جنوب مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا استهدف دوار الشهداء في مخيم البريج وسط غزة، أدى إلى وقوع إصابات.

وقال المراسل وقت سابق إن غارة اسرائيلية استهدفت صباح الأمس منزلا في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثمان شهيدة وعدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينييْن وإصابة عدد آخر أغلبهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.