القسام تبث مشاهد استهداف جنود وتدمير آليات للاحتلال في بيت حانون

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لالتحام مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد رصد القسام لأحد جنود الاحتلال وهو داخل مبنى قبل استهدافه برصاص قناص، لتنتقل المشاهد بعدها إلى رصد قوة متمركزة، ظهر منها 3 أفراد قبل استهدافها بتفجير عبوة ناسفة.

وأظهر المقطع المرئي عملية رصد لحفار أثناء عمله في هدم أحد المنازل ثم استهدافه بتفجير عبوة ناسفة، كما أظهر استهداف آليات أخرى مختلفة ما بين دبابة ميركافا وناقلة الجنود النمر وجرافات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا يعد أول مقاطع الاشتباك واستهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تبثها القسام بعد انتهاء الهدنة المؤقتة صباح الجمعة، وعودة الاحتلال لمواصلة عدوانه على القطاع، وشنه غارات مكثفة على أنحاء مختلفة منه أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

ودأبت كتائب القسام منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على بث مشاهد ولقطات حصرية تظهر اقتحام مقاتليها ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، فضلا عن مهاجمة هذه القوات البرية المتوغلة داخل قطاع غزة.