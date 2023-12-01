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أمير قطر يبحث الحرب على غزة خلال لقاءات ثنائية على هامش قمة المناخ بدبي

أمير قطر يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المصدر حساب الديوان الأميري على X
أمير قطر بحث التطورات الإقليمية مع رئيس الوزراء البريطاني (الديوان الأميري)
1/12/2023

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب على غزة، خلال لقائهما اليوم الجمعة على هامش المؤتمر الدولي للمناخ في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

كما التقى أمير قطر رئيسَ حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في إطار بحث التطورات الإقليمية.

أمير قطر، ورئيس الوزراء وزير الخارجية (يمين) في لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني على هامش المؤتمر (الديوان الأميري)

وعلى هامش المؤتمر، توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمصافحة أمير قطر.

الرئيس الإسرائيلي توجه لمصافحة أمير قطر (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي توجه لمصافحة أمير قطر (رويترز)

وقالت الدوحة إنها تواصل جهودها في الوساطة التي تقوم بها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، معربة عن أملها في أن تتوصل إلى تهدئة جديدة بين الطرفين.

المصدر : الجزيرة