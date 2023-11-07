جماعة الحوثي تعلن شن هجوم جديد بالمسيّرات على إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، إطلاق دفعة من الطائرات المسيّرة على ما وصفتها بالأهداف الحساسة داخل إسرائيل.

وفي بيان نشره على منصة "إكس" قال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" يحيى سريع، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على "أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، بدون تفاصيل.

وأضاف أنه كان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة (لم يذكرها) لعدة ساعات.

وتوعد سريع بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية دعما ونصرة للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.

والأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجوما بطائرات مسيّرة على إسرائيل، وأشاروا إلى شنّهم 3 عمليات سابقة بمسيّرات وصواريخ باليستية منذ بدء الحرب.

وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أن جيش الاحتلال اعترض الثلاثاء الماضي طائرة مسيّرة في منطقة البحر الأحمر قرب مدينة إيلات المحتلة، وقالت إنها قادمة من اليمن.

وهناك مخاوف وتحذيرات متزايدة من توسع النزاع بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على المستوى الإقليمي خاصة على الجبهة اللبنانية التي تشهد منذ أسابيع قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال وحزب الله أدى لقتلى وجرحى من الطرفين.

ولليوم الـ32 من الحرب على غزة، كثفت إسرائيل من غاراتها على القطاع مستهدفة أحياء سكنية ومرافق حيوية ومستشفيات؛ ما أدى لاستشهاد أكثر من 10 آلاف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال وسط تنديد عربي ودولي واسع.

في حين تتصدى فصائل المقاومة لمحاولات جيش الاحتلال التوغل داخل القطاع وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفه تضاف إلى أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي و240 أسيرا في عملية طوفان الأقصى التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.