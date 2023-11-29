الاحتلال يعدم طفلين قنصا ويتحدث عن اغتيال قائدين في كتيبة جنين

استشهد طفلان فلسطينيان قنصا -اليوم الأربعاء- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام جديدة شهدت اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية، في حين تحدث جيش الاحتلال عن اغتيال قائدين في كتيبة جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفلين الشهيدين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الاحتلال الطفلين في محيط مخيم جنين.

وبيّن مقطع مصور تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في شارع البساتين بالمخيم.

كما بيّنت صور التقطتها كاميرات مراقبة تعرض الطفل الآخر لإطلاق نار خلال وجوده في الشارع نفسه.

وقال مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الطفلين كانا يلعبان بمحاذاة منزلهما.

جريمة مروعة

ونددت حركة حماس بـ"إعدام" الطفلين بدم بارد ووصفته بالجريمة المروعة، ودعت لإدانتها ومحاسبة قادة الاحتلال عليها، كما دعت أهالي الضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين.

كما نددت الخارجية الفلسطينية بقتل الطفلين ووصفته الجريمة البشعة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال.

مراسل #الجزيرة حسان مسعود يرصد آخر التطورات من جنين بعد تفجير الجيش الإسرائيلي لمنزلين في حي الدمج بمخيم جنين بعد إخلائهما مع استمرار اقتحام المخيم #الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/IzuMdzboAr — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 29, 2023

اقتحام واشتباكات

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومحيط مخيمها في وقت مبكر اليوم الأربعاء، في إطار سلسلة من الاقتحامات المتصاعدة بالضفة الغربية منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحاصرت القوات المتوغلة مستشفيات في جنين وأعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، وأعلنت المدينة منطقة عسكرية مغلقة، وأفاد مراسل الجزيرة بتفجير الاحتلال منزلين على الأقل في حيّ الدمج بالمخيم بعد إخلائهما من ساكنيهما.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر للجزيرة إن قوات الاحتلال تمركزت في ساحات المستشفى والمناطق القريبة وأعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، وقالت سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) إن عناصرها في كتيبة جنين خاضوا مواجهات لساعات طويلة مع قوات الاحتلال وكبدوها خسائر كبيرة.

وأضافت سرايا القدس -في بيان- أن مقاتليها نفذوا كمائن وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

وقد رصدت كاميرا الجزيرة آثار الدخان المتصاعد جراء تفجير عبوّات ناسفة محليّة الصنع بآليات الاحتلال.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك -في بيان مشترك- إنه تم اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين، هما محمد الزبيدي قائد كتيبة جنين الزبيدي ورفيقه حسام حنون، بعد محاصرتهما في منزل وإطلاق النار عليهما.

من جهتها، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الجيش الإسرائيلي انسحب عصر اليوم من مدينة جنين بعد عملية عسكرية استمرت نحو 18 ساعة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر عائلات فلسطينية على الخروج من منازلهم في حارة الدمج بمخيم جنين مع استمرار حملته العسكرية بداخله#حرب_غزة pic.twitter.com/LdxKSaFDQk — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2023

اعتقالات بالضفة

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيا خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين -في بيان مشترك- أن من بين المعتقلين طفلا، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 3300 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيم جنين وتنفذ عمليات تحقيق ميداني مع عشرات المواطنين، وتدهم منازلهم وتنفذ عمليات تخريب وتدمير واسعة في المخيم.