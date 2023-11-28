إسرائيل تتسلم قائمة محتجزين بغزة وتشترط للإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية

نقلت وكالة رويترز عن إذاعة الجيش الإسرائيلي تلقي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائمة من 10 محتجزين من المقرر أن تفرج عنهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، في غزة، بموجب اتفاق هدنة جرى تمديده مع الحركة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن القائمة وردت إلى مكتب نتنياهو، وتدققها الجهات الأمنية وإبلاغ العائلات المعنية.

وقبل ساعات، قال مكتب نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وفي وقت سابق قال القيادي بحماس خليل الحية للجزيرة، إن "الآلية ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا، وأشار إلى أنه يمكن الدخول في هدنة جديدة تشمل الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، بعد إنجاز تبادل النساء والأطفال.

وكانت دولة قطر قد أعلنت تمديد الهدنة الإنسانية -التي دخلت أمس الاثنين يومها الرابع- يومين إضافيين، بحيث تشمل الإفراج يوميا عن محتجزين إسرائيليين في غزة من النساء والأطفال، مقابل عدد من الأسرى النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية، في حين أكدت حماس أن التمديد سيكون بشروط الهدنة السابقة نفسها.

والجمعة الماضية، بدأت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وجاء ذلك بعد نجاح جهود الوساطة القطرية بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة.