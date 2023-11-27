قطر تعلن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية -اليوم الاثنين- التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية أميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تغريدة على موقع إكس، "تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023

من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دولة قطر تأمل أن يفضي اتفاق الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة استمرار جهود إيقاف الحرب بغزة.

بدوره، أعرب بلينكن عن شكر بلاده لقطر على جهودها في الوساطة لتمديد الهدنة في غزة.

نفس الشروط

وفي أول تعليق، قالت حماس إنها اتفقت مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

وأكد القيادي في حماس خليل الحية أن الحركة تأمل أن تتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول، مؤكدا أنها تمكنت من الوصول للعدد المطلوب من المحتجزين الإسرائيليين لتمديد الهدنة يومين.

وقال في تصريح للجزيرة إن "الآلية ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا، أما بخصوص المساعدات فللأسف الاحتلال الإسرائيلي كان يتلكأ في إيصال المساعدات إلى شمال غزة خلال الأيام الماضية ونأمل أن يتغير ذلك".

وأشار الحية إلى أنه يمكن الدخول في هدنة جديدة تشمل الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، بعد إنجاز تبادل النساء والأطفال.

في المقابل، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة لتمديد الهدنة يومين مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين كل يوم.

ترحيب أميركي

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن يرحب بإعلان قطر تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن المقاربة التي نعتمدها مع إسرائيل وشركائنا في المنطقة ناجحة وسنواصل التأكيد للإسرائيليين على أهمية مراعاة المدنيين أثناء عملياتهم العسكرية.

وتمنى البيان أن يكون هناك أميركيون بين المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال اليومين المقبلين.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمديد الهدنة ليومين في غزة بارقة أمل إنسانية وسط ظلمة الحرب.

وأردف قائلا "آمل أن يكون من الممكن استخدام معابر أخرى إلى غزة لأنها ستسهّل عملية توزيع المساعدات".

وكان يفترض أن تنتهي الهدنة الإنسانية -حسب الاتفاق الأولي- غدا الثلاثاء عند الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت فلسطين، بعد 4 أيام جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى إدخال مواد إغاثية إلى قطاع غزة بما فيها الوقود.

وحال اكتمال العملية اليوم الاثنين، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 50 مدنيا إسرائيليا، ضمن اتفاق الهدنة الذي يشمل أيضا إدخال مساعدات إنسانية ووقود لقطاع غزة.