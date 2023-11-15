تسريبات عن تقدم المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى

أفادت تسريبات حديثة بأن حركة حماس وإسرائيل تجريان محادثات متقدمة بشأن صفقة تبادل أسرى بوساطة قطرية وأميركية، حيث توقع مسؤول رفيع حصول انفراجة في وقت قريب.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، يتم حاليا دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق "أطفال مقابل أطفال" كخطوة أولى تفرج بموجبها حماس عن "رهائن" أطفال مقابل إطلاق إسرائيل سراح أطفال وفتيان فلسطينيين من سجونها.

وأوضحت الهيئة أن المحادثات لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية.

وقال مصدر إسرائيلي رفيع لشبكة "إيه بي سي" الأميركية إنه يجري إحراز تقدم بشأن صفقة الأسرى "وقد تتحقق انفراجة خلال الـ48 إلى 72 الساعة المقبلة".

وكان من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء لبحث صفقة تبادل الأسرى.

وكانت حماس وفصائل المقاومة أسرت خلال اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى نحو 240 إسرائيليا، وقالت إنها تريد مبادلتهم بأزيد من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وضمن حربها على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عملية برية داخل غزة "بهدف القضاء على حماس وتحرير الأسرى الذين تحتجزهم".

وحتى الحين أدى العدوان الإسرائيلي لاستشهاد أزيد من 11 ألف فلسطيني وتدمير القطاع الصحي بالكامل وتشريد معظم السكان، لكن الاحتلال لم ينجح في تحرير أسير واحد ولم يصل لأيٍّ من قادة المقاومة.