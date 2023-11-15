أبرز تطورات اليوم الـ40 من الحرب الإسرائيلية على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة لليوم الـ40 حيث اقتحمت مجمع الشفاء الطبي وقامت بعمليات اعتقال واستجواب وتفتيش رغم تحذير منظمات دولية من مخاطر شديدة تتهدد المرضى والأطفال الخدج داخل المجمع.

وزعم الجيش الإسرائيلي العثور على أسلحة في المجمع الذي يعد أكبر مستشفى في قطاع غزة، لكن الفصائل الفلسطينية والهيئات الصحية في القطاع نفت ادعاءاته.

وبينما وردت أنباء من مصادر إسرائيلية تفيد بتحقيق تقدم باتجاه إبرام صفقة لتبادل الأسرى، واصلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، حيث أعلنت قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 11 دبابة وآلية كليا أو جزئيا.

وهذه أبرز تطورات اليوم: