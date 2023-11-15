أبرز تطورات اليوم الـ40 من الحرب الإسرائيلية على غزة
15/11/2023-|آخر تحديث: 16/11/202312:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة لليوم الـ40 حيث اقتحمت مجمع الشفاء الطبي وقامت بعمليات اعتقال واستجواب وتفتيش رغم تحذير منظمات دولية من مخاطر شديدة تتهدد المرضى والأطفال الخدج داخل المجمع.
وزعم الجيش الإسرائيلي العثور على أسلحة في المجمع الذي يعد أكبر مستشفى في قطاع غزة، لكن الفصائل الفلسطينية والهيئات الصحية في القطاع نفت ادعاءاته.
وبينما وردت أنباء من مصادر إسرائيلية تفيد بتحقيق تقدم باتجاه إبرام صفقة لتبادل الأسرى، واصلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، حيث أعلنت قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 11 دبابة وآلية كليا أو جزئيا.
وهذه أبرز تطورات اليوم:
- زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
- قيادي بحماس: الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال من مجمع الشفاء سخيفة.
- مسؤول إسرائيلي للقناة الـ12: المفاوضات بشأن الأسرى تنضج.
- جيش الاحتلال يدعو سكان بعض أحياء خان يونس جنوبي قطاع غزة لإخلاء منازلهم.
- رئيس جنوب أفريقيا يعلن تقديم شكوى ضد إسرائيل في الجنائية الدولية.
- الإعلام الحكومي بغزة: 11500 شهيد منذ بدء العدوان بينهم 4710 أطفال.
- وزارة الصحة بغزة: قوات الاحتلال تتحصن بالطوابق السفلية لمجمع الشفاء وتتخذ الكوادر والنازحين دروعا بشرية.
- وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يفجّر مبنى المجلس التشريعي في غزة.
- مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال احتجزت أكثر من 200 فلسطيني في "الشفاء" وأجبرت المحتجزين على خلع ملابسهم.
- شحنة وقود تدخل غزة لأول مرة منذ بدء الحرب والأمم المتحدة تصفها بغير الكافية.
- شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة تحذران من توقف كل خدمات الاتصالات في القطاع خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.
- مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تفجر مستودعا للأدوية داخل مجمع الشفاء.
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من ضباطه لترتفع حصيلة قتلاه في المعارك البرية بغزة إلى 49.
- قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء الطبي والدبابات تتمركز في ساحاته.
المصدر : الجزيرة + وكالات