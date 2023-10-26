القسام تعلن مقتل 50 أسيرا لديها في القصف الإسرائيلي على غزة

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس إن نحو 50 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر /تشرين الأول الجاري.

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى في هذا البيان الذي أورده على حساب كتائب القسام على تيليغرام.

وسبق أن أعلنت "حماس" أسرها ما بين 200 و250 إسرائيليا، وآخرين من جنسيات أخرى.

كما سبق أن قالت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري إن "22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة"، قبل أن تكشف عن الحصيلة الجديدة اليوم.

وأشارت "حماس" إلى أن بين الرهائن "عسكريين برتب مرتفعة"، وترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وخلال أقل من أسبوع، أطلقت "حماس" سراح 4 أسيرات" لدواعٍ إنسانية بينهن سيدتان تحملان الجنسية الأميركية استجابة لجهود وساطة قطرية، واثنتان إسرائيليتان بوساطة مصرية وقطرية.

من جهته، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إلى أن "عدد الرهائن الذين يتم احتجازهم في قطاع غزة أعلى حتى مما كان يُعتقد في السابق، وقال إنه تم إخطار عائلات 224 رهينة حتى الآن.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.