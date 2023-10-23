مسؤول إسرائيلي: لا وقف لإطلاق النار في غزة

قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط جهود مكثفة لإطلاق سراح أكثر من 200 "رهينة" لدى حركة المقامة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي ماثيو تشانس لشبكة "سي إن إن" الأميركية إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأميركية لتأجيل العملية البرية في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع "الرهائن" في أسرع وقت ممكن.

لكن المسؤول أضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس".

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية "بشكل منتظم" بشأن الوضع في غزة.

وأضاف بلينكن: "كلانا يريد التأكد من أن العديد من الرهائن الذين تم احتجازهم سيعودون إلى ديارهم، ولهذا السبب نعمل على ذلك، كما قلت، في كل دقيقة تقريبًا من اليوم".

واعتبر بلينكن أن هذه هي القرارات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها، مضيفًا "يمكننا أن نقدم أفضل نصائحنا، وأفضل تقييمنا، مرة أخرى، حول كيفية قيامهم بذلك وأيضًا أفضل السبل لتحقيق النتائج التي يسعون إليها".

وفي تصريحات أخرى، أشار إلى أن واشنطن ترى احتمالا لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة.

وأضاف بلينكن لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من "الرهائن" لدى حركة حماس.

وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح، مقابل أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.