أخبار|فلسطين

شاهد.. مستوطنة تفضح زيف الرواية الإسرائيلية عن المقاومة

Half face of unrecognizable woman portrait in shadow shrouded in darkness isolated on black background with wide copy space, concept of anonymity to hide identity; Shutterstock ID 2131359507; purchase_order: ajnet; job: ; client: ; other:
المستوطِنة أكدت أن عناصر المقاومة الفلسطينية تعاملوا معها بإنسانية (شترستوك)
16/10/2023-|آخر تحديث: 16/10/202303:35 م (بتوقيت مكة المكرمة)

فضحت مستوطنة زيف المزاعم الإسرائيلية عن قيام كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتعذيب الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وأكدت أنها تلقت معاملة "بمنتهى الإنسانية" وأنه لم يمارس العنف ضدها.

وردا على سؤال مذيع إسرائيلي إن كان عناصر المقاومة "اعتدوا عليها" قالت المستوطنة التي قامت حماس بأسرها ثم أفرجت عنها "عاملونا بمنتهى الإنسانية" وأضافت "كانوا يحاولون تهدئتنا، وإعطاءنا المياه لتخفيف الضغط عنا".

وأكدت المستوطنة أنه بعد الإفراج عنها، شاهدت الجنود الإسرائيليين يلقون قنبلة على البيت الذي يوجد فيه المقاومون والأسرى، وقتل الجميع من قبل قوات الاحتلال، بحسب المستوطنة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول