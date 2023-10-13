أظهر مقطع فيديو إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي أطلق النار عليه من مسافة صفر تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

واستهدف المستوطنون عددا من المصلين الفلسطينيين لدى خروجهم من مسجد في البلدة اليوم الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم باستشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وإصابة العشرات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، مع تصاعد المواجهات على خلفية اشتداد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط آلاف القتلى والجرحى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب في رأسه خلال مواجهات في بيت فوريك قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.