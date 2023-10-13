الأمم المتحدة: إسرائيل أبلغتنا بضرورة انتقال 1.1 مليون من سكان شمالي قطاع غزة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة الدولية بضرورة انتقال سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه خلال 24 ساعة.

وأضاف دوجاريك أن عدد من طلب الجيش الإسرائيلي انتقالهم لجنوبي القطاع يبلغ 1.1 مليون شخص.

وتابع المتحدث الأممي أن المنظمة تناشد بقوة إلغاء أي أمر ترحيل لسكان شمالي قطاع غزة لتجنب وضع كارثي.

وأكد دوجاريك أن من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة.

وتعقيبا على ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن تحذير سكان غزة للانتقال "دعاية زائفة ونحث مواطنينا على عدم الانسياق وراءها".

ويأتي هذا التطور بينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات كثيفة على قطاع غزة بالتوازي مع حشد القوات تمهيدا لهجوم بري محتمل.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه يستعد لعملية برية لكنه أوضح أن القرار السياسي لم يتخذ بعد.

واستدعت تل أبيب 300 ألف من جنود الاحتياط وأرسلت قوات كبيرة إلى غلاف غزة.

في المقابل، أكدت المقاومة الفلسطينية أنها أعدت خطة دفاعية لمواجهة اجتياح بري محتمل لقطاع غزة.