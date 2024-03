شاهد.. أسرع النوادل في باريس يتنافسون في "سباق المقاهي"

عاد سباق نودال المقاهي إلى العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد 24 مارس/آذار 2024، بعد غياب 13 عاما، وقبل نحو 4 أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها فرنسا خلال الصيف المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لبلدية مركز باريس على منصة "إكس" مشاهد من السباق الذي امتد على طريق طوله كيلومترين، يحمل خلاله النوادي صواني عليها فناجين من القهوة وأكواب من الماء بجانب الكرواسون.

Bravo à tous les participants, parmi lesquels @ArielWeilT , @PierreRabadan et @Bonnet_Oulaldj ! 👏 pic.twitter.com/TWglfvYMqY

☕️ La mythique Course des Cafés a fait sont grand retour ce dimanche à Paris Centre !

ومع قدوم بطولة الألعاب الأولمبية إلى المدينة هذا العام، قررت مدينة باريس إعادة إحياء هذا التقليد للمساهمة في روح المنافسة الرياضية، وقالت المدينة في بيان "التأرجح بين الطاولات وتقديم الطلبات في وقت قياسي، من دون أن ينسكب طبقك، هذه رياضة".

وخرج 200 نادل من صفوة مقاهي المدينة، يرتدون ملابس كلاسيكية في سراويل أو تنورة سوداء وقمصانا بيضاء، إلى شوارع وأزقة وسط باريس للتنافس في هذا الحدث والترفيه عن الحشود التي حرصت على المشاهدة.

J’ai suivi la course des apprentis avec Léon, Valentin ou encore Lucien de l'école Ferrandi Paris. pic.twitter.com/LMONdphMrP

Crée en 1914, elle n'avait pas eu lieu depuis 13 ans : ce dimanche matin à @Paris , c'était le grand retour de la course des cafés !

وحسب قواعد السباق، يتعين على المشاركين من المبتدئين وذوي الخبرة، أن يحملوا صوانيهم وعليها فنجان قهوة وكوب ماء "يتعين عدم سكبهما أرضا" بالإضافة إلى مخبوزات الكرواسون، بشرط المشي السريع مع عدم الجري.

Ils sont la culture et l'âme des nombreux bars et cafés qui font @Paris et sa culture historique.

Après 13 ans, la Course des cafés, revenait ce matin avec un départ de l’Hôtel de Ville !

Un très bon moment festif, convivial et très populaire vu le monde sur le parcours ! pic.twitter.com/0yum4RmkYh

— Pierre Rabadan (@PierreRabadan) March 24, 2024