برج إيفل.. هرم باريس المعدني

برج معدني في فرنسا صممه المهندس المعماري الفرنسي غوستاف إيفل، بمناسبة تنظيم معرض باريس الدولي عام 1889، الذي صادف الذكرى المئوية للثورة الفرنسية. كان اسمه حين بنائه "برج الـ300 متر"، ثم تغيّر لاحقا إلى "برج إيفل".

واجه البرج معارضة قوية قادها مثقفون وفنانون قبل بنائه، لكن أنقذه النشاط العلمي المرتبط به من عملية التفكيك المقررة بعد 20 سنة من عمره، وفرض نفسه برقم قياسي عالمي بعلو 300 متر طيلة 41 سنة، وتحوّل منذ عامه الأول إلى محور جذب سياحي قوي، ثم أصبح مركزا للأبحاث العلمية ومحطة إرسال تلفزيونية وإذاعية، ومعلما تاريخيا فريدا.

ميلاد المشروع

أرادت الحكومة الفرنسية إحياء الذكرى المئوية الأولى للثورة الفرنسية المتزامنة مع تنظيم المعرض الدولي عام 1889 بحدث بارز، فاختارت موقعا في قطاع محاذٍ لنهر السين، وبعد معاينة مشروعات عدة مقترحة، أعلن الوزير إدوار سيمون -الملقب "لوكروا"- إجراء مسابقة لإنشاء برج لا يقل ارتفاعه عن 330 مترا، وتقدم للمنافسة 700 مشروع، فاز منها مشروع غوستاف إيفل.

بناء البرج

بدأ المهندس إيفل عام 1884 وضع الدراسات والتصميمات التنفيذية التفصيلية للمشروع، التي أنجزها بمساعدة فريق مكون من مهندسيْن شابيْن هما إميل نوغلر وموريس كوشلان، إضافة إلى معماري من تلامذة المهندس والمخطط المعماري هنري لابروست اسمه ستيفن سوفيستر.

حصل إيفل يوم 18 سبتمبر/أيلول 1884 على براءة اختراع لـ"ترتيب جديد يسمح ببناء أكوام وأبراج معدنية بارتفاع يمكن أن يتجاوز 300 متر".

استغرق بناء البرج سنتين وشهرين و5 أيام، من يوم 28 يناير/كانون الثاني 1887 حتى يوم 31 مارس/آذار 1889، ونال إيفل إثر إنجازه وسام جوقة الشرف الفرنسي، وقُدم له على المنصة الضيقة في قمة البرج.

كان ارتفاع برج إيفل يبلغ 300 متر بالضبط، لكن منذ افتتاحه يوم 31 مارس/آذار 1889 وُضعت على قمته سارية كبيرة جدا تحمل العلم الفرنسي، مما جعل ارتفاع البرج يزيد قليلا عن 312 مترا.

وأصبح البرج أطول نصب تذكاري في العالم لـ41 سنة، قبل أن يفقد مركزه العالمي سنة 1930 بسبب علو "مبنى كرايسلر" في نيويورك.

سجّل بناء البرج أرقاما قياسية في كثير من الجوانب، فوزن الهيكل المعدني يبلغ 7300 طن من الحديد، وتطلّب طلاؤه 60 طنا من الصباغة، بالإضافة لمدة إنجازه التي اعتُبرت قياسية وفقا للأدوات المتاحة حينها.

مواصفات البرج

أُنشئ البرج من المعدن، ويرتكز على 4 دعامات مائلة تتقارب حتى منتصف ارتفاعه، وتنتصب بعد ذلك بشكل سهم.

أما مقطع البرج فمربع الشكل يضيق تدريجيا باتجاه الذروة، ويتألف من 3 طوابق ينتهي كل طابق بشرفة.

يقع الطابق الأول على ارتفاع 57.63 مترا، ويرتقي الزائرون إلى شرفته بمصعدين ركنيين يتحركان على محور مائل، وتحتوي الشرفة الأولى على صالات واسعة للعرض والبيع، بالإضافة لمقاهٍ ومطعم.

يتابع المصعدان ارتقاءهما إلى الشرفة الثانية، ويُصعد إلى الشرفة الثالثة بمصاعد خاصة، غير المصعدين السابقين، ويضم هذا المستوى صالات صغيرة للطعام وهي على ارتفاع 276.13 مترا عن سطح الأرض.

عُولجت الشرفات الثلاث بطريقة تمكّن الزائر من رؤية العاصمة الفرنسية ونهر السين، والتمتع بمناظرهما من ارتفاعات مختلفة.

يعلو الطابق الثالث برج صغير فيه منارة قوية تعلوها غرفة زجاجية على ارتفاع 300 متر، تسمح بإطلالة بانورامية.

المواصفات التقنية والفنية

يتكون تصميم البرج من 18 ألفا و38 قطعة معدنية، وشارك في تصميمه 50 مهندسا ورساما، وله 5300 رسم.

شارك في بنائه 150 عاملا من أحد المصانع وما بين 150 إلى 300 عامل في الورش.

يزن هيكله المعدني 7300 طن من الحديد، ووزنه الكلي 10 آلاف و100 طن، واستُعمل فيه حوالي 2.5 مليون مسمار تثبيت ميكانيكي، كما استعمل فيه 60 طنا من الصباغة.

أبعاده:

العلو: 330 مترا.

العلو الأصلي بدون هوائي: 312 مترا.

العرض الكامل في الأرض: 125 مترا.

عرض القدم الواحدة: 25 مترا.

الطابق الأول: 57 مترا، ومساحته 4415 مترا مربعا.

الطابق الثاني: 115 مترا، ومساحته 1430 مترا مربعا.

الطابق الثالث: 276 مترا، ومساحته 250 مترا مربعا.

معارضة وسخرية

عارضت قرار تشييد البرج شخصيات شهيرة من بينها ألكسندر دوما الابن، وسولي برودوم، والكونت دي ليل، وقد وجّه هؤلاء عريضة إلى وزير التجارة، يطلبون فيها إلغاء "عمود الصفيح المبرشم القبيح"، على حد وصفهم.

ونُشر العديد من المنشورات والمقالات المنتقدة والأعمال الساخرة، إضافة إلى عريضة تطالب بوقف ورش البناء، بالإضافة إلى احتجاج الفنانين يوم 14 فبراير/شباط 1887، أي بعد أقل من شهر لانطلاق الورش.

رأى المعترضون أن البرج مجرد بناء سخيف لا قيمة ولا فكرة ولا إبداع فيه، وأطلقوا عليه أوصافا منها تشبيهه بـ"مدخنة مصنع سوداء عملاقة".

لكن الانتقادات تلاشت من تلقاء نفسها عند الانتهاء من بناء البرج، فقد فوجئوا بهذا العمل المعماري الفني، إضافة إلى النجاح الشعبي الذي تلقاه حينها، حيث استقبل مليوني زائر خلال معرض 1889.

العلم أطال عمره

كان من المقرر تدمير البرج بعد 20 عاما من عمره، لكن المهندس إيفل تمكن من تعديل الغرض السياسي منه إلى أغراض علمية واقتصادية ما مكّن البرج من أن يلعب أدوارا غير مسبوقة.

وشملت تلك الأغراض الأرصاد الجوية والفلكية، والتجارب الفيزيائية، ونقطة المراقبة الإستراتيجية، ومحطة اتصالات التلغراف البصري، ومنارة للإضاءة الكهربائية ودراسات الرياح.

وبالفعل ومنذ عام 1889 استخدم برج إيفل مختبرا للقياسات والتجارب العلمية، وركّبت العديد من الأجهزة العلمية هناك (مقاييس البارومترات ومقاييس شدة الريح ومانعات الصواعق، وما إلى ذلك)، كما احتفظ المهندس إيفل أيضا بمكتب في الطابق الثالث لإجراء ملاحظات علم الفلك وعلم وظائف الأعضاء.

وسجل يوم 22 يونيو/حزيران 1901 أول اجتماع للجمعية الفلكية على برج إيفل، ويدين البرج ببقائه إلى هذه الوظائف الجديدة، فوجود محطة للبث اللاسلكي، التي تمثل أصل الراديو مكّنت من إرسال برقيات إلى أميركا منذ عام 1913، وكان البرج منصة تراسل في الحربين العالميتين وما تلاهما.

أبرز محطاته التاريخية

أكتوبر/تشرين الأول 1898: أول محاولة لإرسال التلغراف اللاسلكي بين برج إيفل والبانثيون.

عام 1903: بداية الاختبارات العلمية لاختبار مقاومة الهواء.

26 نوفمبر/تشرين الثاني 1905: إقامة "بطولة الدرج" بمشاركة 227 متسابقا.

عام 1906: تركيب التلغراف اللاسلكي (تي إس إف) فوق البرج.

عام 1907: تركيب ساعة عملاقة على البرج.

الأول من يناير/كانون الثاني 1910: تمديد الامتياز الممنوح لإيفل لـ70 عاما.

23 مايو/أيار 1910: أرسل التلغراف اللاسلكي الإشارات إلى العالم أجمع.

عام 1915: اعتراض الرسائل اللاسلكية عن طريق البرج، مما أدى إلى اعتقال "ماتا هاري"، أشهر جاسوسة في العالم حينها.

6 فبراير/شباط 1922: بدء البث الإذاعي المنتظم من البرج.

عام 1923: تسجيل الزائر رقم 10 ملايين.

عام 1925: بدء البث التلفزيوني في فرنسا من برج إيفل.

عام 1930: برج إيفل يفقد مكانته كأطول نصب تذكاري في العالم، بسبب مبنى كرايسلر في نيويورك (318.9 مترا مع الهوائي).

عام 1956: تسجيل الزائر رقم 30 مليونا.

عام 1983: تسجيل الزائر رقم 100 مليون.

عام 2002: تسجيل الزائر رقم 200 مليون.

أهميته الاقتصادية

تعود ملكية البرج لبلدية باريس بنسبة 99%، وتملك الـ1% المتبقية "مدينة باريس الكبرى الشهيرة باسم متروبول دو غراند باريس"، وتتولى تدبيره 3 شركات خاصة منذ إطلاق تشغيله التجاري عام 1890.

كلف بناء البرج 7 ملايين و800 ألف فرنك ذهبي في الفترة من 1887-1889، أي ما يعادل 32 مليون يورو تقريبا.

مَوّل إيفل غوستاف بناء البرج بنسبة 80% بنفسه، ودعمته بلدية باريس بـ20% مقابل امتياز التشغيل الممنوح له من قِبلها، وقد سددت هذه التكاليف عمليا في السنة الأولى بفضل المليوني زائر الذين استقبلهم البرج خلالها.

يزوره في المعدل 7 ملايين شخص سنويا، 80% منهم أجانب، ويبلغ إجمالي عائده المالي الإجمالي كل سنة 78.5 مليون يورو.

تعد تكاليف الصيانة أحد أكبر التحديات المالية للبرج الذي يعد ورشة دائمة، وخلال سنة 2017 قررت بلدية العاصمة باريس زيادة الميزانية المخصصة للبرج بنسبة 45%، لتصل إلى حوالي 300 مليون يورو لـ15 عاما، بغية إجراء أعمال ترميم وتحديث واسعة النطاق، في مقابل 13.7 مليونا كانت ترصد له من قبل.

الألوان السبعة

يُعاد طلاء البرج كل 7 سنوات، والمساحة الإجمالية التي يجب طلاؤها تساوي 250 ألف متر مربع، ويحتاج 60 طنا من الطلاء، وتستغرق أشغال الطلاء مدة لا تقل عن عام ونصف العام.

ومنذ بنائه، تعاقبت على وجه البرج 7 ألوان مختلفة:

1887-1888: أحمر مائل للبندقي.

1889: بني المحمر.

1892: بني غامق.

1900: تدرج الألوان من البرتقالي في أسفله إلى الأصفر الفاتح في الأعلى، وهذه المحطة تعد أيضا نقطة البداية لدورات السنوات السبع لإعادة طلاء المبنى وضمان صيانته.

1907: تفتيح نحو اللون الأصفر والبني.

1954: لون بني محمر.

1968: لون بني خالص.

وبمناسبة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الـ33 في باريس من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب 2024 استعاد لونه الأصفر البني من خلال إعادة طلائه بقيمة 60 مليون يورو، وهي المرة العشرون التي يُعاد فيها طلاء النصب التذكاري.

أخطار العوامل الجوية

الشمس والرياح

تؤثر الرياح على البرج فتهزه قليلا، وتمدد الشمس الأجزاء المعرضة لأشعتها، ففي النهار تسخن وجوهه الشرقية والجنوبية والغربية تباعا، وتتمدد بدورها تحت تأثير الحرارة قبل أن تعود إلى حالتها الأولية خلال الليل، ونتيجة لهذه التأثيرات يرسم الجزء العلوي من البرج خلال 24 ساعة منحنى دائريا يبلغ قطره حوالي 15 سنتيمترا.

تؤثر درجات الحرارة عبر فصول السنة سلبا على البرج، فينكمش بمقدار 4 إلى 8 سنتيمترات خلال فصل الشتاء، وعندما ترتفع درجات الحرارة يعود إلى حجمه الأصلي، وتتسبب الحرارة العالية جدا في تمدد المعدن، حتى وصل التمدد 18 سنتيمترا عام 1976.

وتؤدي هذه الحركات الصغيرة إلى إجهاد المعدن ما يضعفه على المدى الطويل، وهناك تقديرات تفيد بأن إضعاف البرج نهائيا سيستغرق حوالي ألف عام، لكن بحلول ذلك الوقت، ربما تكون جميع أجزائه قد استُبدلت واحدا تلو الآخر دون أن يتغير شكل البرج.

الصدأ

يعد الصدأ أخطر عدو للبرج الحديدي، فهذا التهديد الطبيعي كان حاضرا منذ مرحلته الأولى وهو سبب تحديد عمره الأولي بـ20 سنة ويفكك بعدها، وقال إيفل إن تحديد الصدأ ووقف انتشاره كان التحدي الأكبر لطول عمر البرج. وأشار إلى أن البرج سيحتاج إلى طلاء كل 7 سنوات، وكتب حينها "الطلاء هو المكون الأساسي لحماية الهيكل المعدني، والعناية التي تضمن طول عمره".

وخلال يوليو/تموز 2022 تداولت وسائل الإعلام الفرنسية أخبارا حول وضعية البرج التي وُصفت بالخطيرة جراء إصابته بالصدأ، حيث أشارت 3 تقارير سرية -يعود تاريخها إلى الأعوام 2010 و2014 و2016- سُربت إلى مجلة ماريان الفرنسية إلى أن وضع البرج "مثير للقلق".

وبيّن تقرير ثالث عام 2016 وجود حوالي 884 عطلا، بما في ذلك 68 عطلا قيل إنها تشكّل خطرا على متانة الهيكل، لكن الشركة التي تدير هذا النصب التذكاري نفت ذلك، مؤكدة أن الحديد في حالة جيدة جدا.

وتحجم الشركة "سيت" التي تشرف على البرج، حسب تلك المصادر، عن إغلاقه لفترة طويلة بسبب عائدات السياحة التي تفقدها، مشيرة إلى أن إغلاقه بسبب كورونا عام 2020 أدى إلى خسارة بلغت 52 مليون يورو.