شاهد | في أذربيجان وأوكرانيا والصين وأميركا.. كيف تغير الدرونز الانتحارية مستقبل الحروب في العالم؟

منذ اللحظة الأولى التي بزغت فيها فكرة أن تكون هناك طائرة دون طيار في دماغ أحدهم، قبل أكثر من قرن مضى، كان متوقَّعا أن نصل إلى تلك اللحظة التي تُباع فيها طائرة بدون طيار قاتلة، أو على الأقل يمكن تطويرها لتصبح كذلك، للجميع في الأسواق والمتاجر. يحدث ذلك فقط لأن الفكرة بسيطة وسهلة ومُغرية، وكان كل ما يلزم لجعلها مُمكنة هو بعض الوقت الطويل نسبيا، لنصل إلى ما نعرفه الآن باسم "الذخيرة المتسكعة" (Loitering munition)، أو الاسم الأكثر شهرة: "الدرونز الانتحارية".

تُعَدُّ مزايا هذا النوع من الدرونز الانتحارية مدهشة مقارنة بالصواريخ الموجَّهة المعروفة (الكروز)، فهي تتحكَّم بنفسها في السرعة والاتجاه الخاص بها، ويمكن أن تعمل في أي طقس، كما يمكنها التسكُّع لساعات طويلة أعلى المنطقة المُستهدَفة لإيجاد هدف محدد، أضف إلى ذلك أنه يمكن إيقاف تنفيذ المهمة في أي وقت خلال ثانية واحدة، حتى إذا كانت الدرون في طريقها لضرب الهدف بالفعل، وهو ما يجعلها سلاحا مثاليا ليس فقط للجيوش، ولكن أيضا للفصائل والجماعات المسلحة، وربما مستقبلا للعصابات والمجموعات الإجرامية.

في هذا الفيديو من "ميدان"، نصحبك في جولة إلى عالم الذخيرة المتسكعة، ورحلة تطوُّرها، والصراع العالمي الدائر من أجل تطوير التكنولوجيا الخاصة بها، خصوصا بين الولايات المتحدة والصين. نُطلعك كيف تطورت تقنيات الدرونز الانتحارية من الطائرات الفردية إلى أسراب من عشرات وربما مئات الطائرات الصغيرة التي تُنسِّق فيما بينها بشكل متناغم دون أي تدخُّل بشري، وهو أمر كفيل بتغيير وجه الصراعات والحروب إلى الأبد.

حسنا، نحن هنا لا نبالغ بأي شكل. فبوجود الدرون الانتحارية وإدماج الذكاء الاصطناعي فيها فإننا سنكون مستقبلا في مواجهة شيء لا يمكن لأحد إيقافه. هذا التطور التقني يوفِّر للدول الصغيرة، وكذلك الجماعات المسلحة، وصولا رخيصا جدا إلى الطيران التكتيكي والأسلحة الموجَّهة بدقة، مما يُمكِّنها من تدمير معدات الخصم الأكثر تكلفة مثل الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، الأمر الذي يمكنه تغيير معادلات القوة في العالم كله بصورة غير مسبوقة.