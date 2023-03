يحلل الصور وينتج الصوت والفيديو.. ما الجديد والمدهش حقا في "GPT-4″؟

يوم الثلاثاء الماضي، 14 مارس/آذار، أعلنت (1) شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) عن نسختها الجديدة المُنتظرة من أنظمة النماذج اللغوية العاملة بالذكاء الاصطناعي "GPT-4″، وهي النسخة الأحدث من النموذج اللغوي الذي يعتمد عليه روبوت المحادثة الأشهر حاليا "شات جي بي تي" (ChatGPT).

النسخة السابقة كانت "GPT-3.5″، وهي شبكة عصبية تولد النصوص وتتعلم عبر تحديد المليارات من الأنماط المميزة في الطريقة التي يربط بها البشر الكلمات والأرقام والرموز، لتتمكن من توليد النصوص وخلق الردود بالاعتماد على ما تعلمته من ملايين المصادر المتوفرة على شبكة الإنترنت، مثل ويكيبيديا والمقالات والكتب والمحادثات بين البشر.

في البداية، يجب ملاحظة أن نسخة "GPT-4" ستدعم روبوت "شات جي بي تي"، لكنها تدعم النسخة المدفوعة، باشتراك شهري 20 دولارا، ولن تتاح النسخة الجديدة للاستخدام أو التجربة العامة كما حدث مع سابقتها، على أمل أن تتاح في المستقبل للنسخة المجانية. لكن من المفترض أن نسخة "GPT-4" تدعم الروبوت الخاص بمحرك البحث "بينغ"، كما ذكرت شركة مايكروسوفت، منذ إطلاقه للتجربة خلال الشهر الماضي.

Good news, we've increased our turn limits to 15/150. Also confirming that the next-gen model Bing uses in Prometheus is indeed OpenAI's GPT-4 which they just announced today. Congrats to the @OpenAI team. https://t.co/WTVlVCVOyw pic.twitter.com/VA4Z1SDiEG

— Jordi Ribas (@JordiRib1) March 14, 2023