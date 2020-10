لأن سواريز ليس بتلك البشاعة.. لماذا يلجأ الرياضي إلى الغش؟

بعض الانطباعات لا تُمحى، بعض الانطباعات لا يحاول صاحبها محوها أصلا. حين سمعنا جميعا أن لويس سواريز مهاجم برشلونة آنذاك قام بالغش في اختبار اللغة الإيطالية اللازم لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس، هناك سبب منعنا من الشعور بالمفاجأة، فهذا يبدو تصرُّفا يُقدِم عليه لويس سواريز. (1)

لسنا بصدد الحديث عن جودته الفنية، فقد أعاد الرجل إثباتها في دقائقه الأولى بقميص أتلتيكو مدريد، ولكنه ببساطة هذا النوع من اللاعبين: لاعب لن يتورع عن فعل أي شيء لأجل الفوز، أشياء مثل التمثيل للحصول على ركلات الجزاء، أو اللعب بخشونة تصل إلى ضرب الخصوم عمدا. نتحدث عن شخص سبق له غرس أسنانه في كتف ثلاثة خصوم، هل سيبدو من الغريب أن يحاول اجتياز الاختبار عن طريق الغش؟

يبدو العالم الرياضي جميلا للغاية، انظروا إلى مباراة التنس التي انتهت بتلك المصافحة، راقبوا كيف تفوح الروح الرياضية من جنبات الملعب كافة، إنه قتال شريف تسعى أطرافه للفوز في حدود القانون الذي يحمي تلك المنافسات. هراء، نعم لا يزال هناك مَن يؤمنون بذلك، لا يزال هناك مَن يُنبِّه حكم مباراة كرة القدم إن اتخذ قرارا خاطئا في صالحه، هناك مَن يصافح منافسه عقب المباراة أيًّا كانت النتيجة بلا كراهية، ولكن كلما طفت بعض الكواليس على السطح، لا يمكننا التسليم 100% أن هذا هو السائد.

كل ما يظهر من وقت إلى آخر من كواليس عفنة لأحداث رأيناها في المرة الأولى باعتبارها منافسة رياضية شريفة لا يجعلنا نتأمل فداحة ما عرفناه للتو، بل فداحة ما لا نعرفه بعد، أو بالأحرى ما ربما لن نعرفه أبدا. مثلا قصة سواريز تلك كانت وليدة المصادفة بشكل أو بآخر، المهاجم الأوروجوياني حصل على أسئلة الاختبار قبل دخوله، ولكن ربما كان خطؤه الوحيد هو أنه قد حصل عليها من جامعة خاضعة لرقابة الشرطة بالفعل منذ فبراير/شباط 2020. (2)

هذا ما أكّده الكولونيل سيلفادجيو ساري -وهذا مجرد تشابه أسماء- قائد التحقيقات في هذا الملف، بفضل الأنشطة "البعيدة عن الشفافية" التي يجريها البعض من مسؤولي جامعة بيروجيا، والتي أدّت إلى وضع هواتفهم تحت المراقبة التي التقطت كلمات مثل: "لا يمكننا إفساد صفقة قيمتها 10 ملايين يورو في الموسم بسبب اختبار للمستوى B1″، والآن بات يوفنتوس قيد التحقيق بسبب مكالمات أخرى بين أحد محاميه وبين مسؤول في الجامعة بشأن هذا الاختبار، ويا لها من مهزلة، يسوقون يوفنتوس إلى التحقيق بسبب مكالمة مسجلة عن اختبار لغة؟ هل هذا هو نوع "المكالمات المسجلة" الآن؟ لقد تغير الزمن حقا. (3)

نعم، الأمر يبدو تافها للغاية بدخوله حيز المقارنة، فآخر مرة وُضِع فيها يوفنتوس في موقف مشابه كانت هناك مكالمات بين مديره لوتشيانو مودجي ورئيس لجنة الحكام، قادته لسحب لقبين من خزائنه وإرساله إلى الدرجة الثانية في واحدة من أشهر فضائح كرة القدم والرياضة عموما. يمكن القول إن الطفرة التي نعيشها على الأصعدة كافة قد قلّلت من إمكانية التلاعب دون افتضاح أمر المتلاعب، أو على أقل تقدير قيّدت المتلاعب في نطاق أضيق في مساحات أكثر بُعدا عن الأعين، ولكن قبل كل هذا التطور، قبل أن توجد آلاف وسائل الإعلام لتسلِّط الضوء على الفضيحة، وقبل أن توجد مئات السبل التكنولوجية لاكتشاف التلاعب أثناء بل وقبل حدوثه أحيانا، كيف كان الحال؟ (4)

لويس سواريز

على مر الزمان، وفي كل حقبة تاريخية، كان هناك فضيحة هنا أو هناك، غشاش أُمسِك به متلبسا بفعلته، وغشاش افتضحت فعلته لاحقا، وبطبيعة الحال، غشاش قد توفي دون أن نعرف اسمه حتى اليوم. تتدرج التفاصيل من المضحكة إلى المثيرة للاشمئزاز. بما أننا قد بدأنا من عند الكالتشيوبولي، إليك شقيقتها من عالم البيسبول عام 1919: فضيحة "بلاك سوكس"، أو "قل إن الأمر ليس كذلك يا جو". العبارة الأخيرة خرجت على لسان مشجع صغير لفريق شيكاغو وايت سوكس إلى نجم فريقه جو جاكسون، عقب ظهور أنباء بيع الفريق لنهائيات كأس العالم بعد خسارته رغم كونه المرشح الأول، وللعلم "كأس العالم" هنا هو مرادف لبطولة أميركية خالصة، ولكن هذا ليس موضوعنا الآن.

للوقوف سريعا على الوضع فإن الأموال الجنونية المتاحة في رياضة البيسبول الآن لم يكن لها هذا الوجود في الربع الأول من القرن العشرين. نجم آخر لهذا الفريق هو إيدي سيكوت، وعده مدربه بـ 10 آلاف دولار إن فاز في 30 مباراة، وبعد أن حقّق الفوز التاسع والعشرين أجلسه المدرب على مقاعد البدلاء، بالتالي حين وجد مَن يدفع له المبلغ نفسه لم يمانع البيع، كونه واحدا من 8 لاعبين أُدينوا بنهاية تلك الفضيحة عام 1920. من بين هؤلاء الثمانية أيضا هناك كلود "ليفتي" ويليامز، الذي تعرّض لتهديدات شخصية إن لم يتخلَّ عن المباراة. الأمر كله أُدير لحساب المراهنين، وهكذا تحكّمت شهوة الربح المادي في مسار البشر وقراراتهم، كعادتها في أي نشاط آخر على هذا الكوكب. (5)

A grand jury indicted eight members of the Chicago White Sox on charges of fixing the 1919 World Series in the "Black Sox Scandal.", September 28, 1920. pic.twitter.com/YdJun6dz41

بالعودة إلى الرياضيين أنفسهم، هناك فريد لورز بطل الماراثون في أولمبياد 1904 الذي التقط صورته التذكارية بالفعل مع ابنة الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت وكاد يتسلم ميداليته الذهبية، قبل أن يكتشف الجميع أنه قطع 11 ميلا من الماراثون في سيارة! هناك الروسي بوريس أونيشنكو بطل الخماسي الحديث، الذي وضع أسلاكا ومُحوِّلا كهربائيا داخل مقبض سيفه يسمح له بإغلاق الدائرة الكهربائية في رداء خصمه. تحتسب النقاط في تلك المبارزة حين يوجه طرف السيف ضربة إلى هذا الرداء، ولكن طريقة أونيشنكو سمحت له بالحصول على النقاط دون أن يلمسه أصلا. (6)

الشكوك بشأن اختبار اللغة الذي خضع له سواريز بدأت فعليا بسبب اجتيازه للاختبار في وقت أقل من المعتاد، وهذا بالضبط ما أوقع بالعداءة روزي رويز بطلة ماراثون بوسطن عام 1980، إذ أنهت السباق بفارق 20 دقيقة عن أفضل رقم سابق لها. أثارت روزي الكثير من الشبهات، ولكن الضربة القاضية وجهتها مصورة صحفية قابلت روزي بالمصادفة في مترو الأنفاق! (7)

أيضا لدينا الكندي بن جونسون أحد أشهر العدائين في التاريخ، الذي فاز بالسباق النهائي في أولمبياد 1988، ليتضح لاحقا أنه تعاطى منشط "الستيرويد"، ثم يعترف مدربه تشارلي فرانسيس أنه قام بإعطاء المنشطات إلى 11 رياضيا كانوا يتدربون تحت قيادته، "لأن الكل في عالم الرياضة كان يفعل ذلك"! مبرر غريب؟ إطلاقا، فجميع المشاركين في سباق 1988 مثار هذا الجدل قد ثبت تعاطيهم للمنشطات في مرحلة ما من مسيرتهم. (5) (7)

48 hours after obliterating the field in the Olympics 100m final and declaring that his gold medal would never been taken away from him, Ben Johnson lost his Olympic Gold on this day in 1988.

You should read more about this in @richardmoore73's excellent book on the 100m race. pic.twitter.com/KZEZqranij

— India Wants To Know – Panel Quiz Show (@IWTKQuiz) September 27, 2020