شاهد | ما هي أعلى دولة عربية تهاجر منها الكفاءات إلى الخارج؟

لا يمكن لأحد أن يُغفِل ظاهرة ترك الكفاءات العربية أوطانها بحثًا عن موطئ قدم في بلاد أخرى. أما عن الأسباب، فهي كثيرةٌ ومتعددة، وتتراوح بين التدهور الاقتصادي أو الأمل في فرص وظيفية ومعيشيةٍ أفضل، أو بسبب التهجير القسري نتيجة الاضطهاد والقمع والاستبداد أو النزوح بسبب الكوارث والحروب.

يعرض هذا الفيديو البياني الذي نُقدِّمه في "ميدان" البلادَ العربية الأكثر تأثرا بهجرة العقول، إذ لا يقيس مؤشر خروج الكفاءات وهجرة العقول فقط أعداد الكفاءات والمهنيين والمثقفين الذين غادروا أوطانهم، بل يقيس أيضا التأثير الاقتصادي والفراغ الاجتماعي الذي يتركه خروج تلك الأدمغة من بلادها والعواقب التي قد تترتب على ذلك على مستوى تنمية الدولة.