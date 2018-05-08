ما الفرق بين الذبحة الصدرية والنوبة القلبية والسكتة القلبية؟

كثيرا ما نسمع مصطلحات الذبحة الصدرية والنوبة القلبية والسكتة القلبية، والبعض يظن أنها مسميات لحالة واحدة، ولكن هذا خطأ، فهذه المصطلحات تشير إلى ثلاث حالات مختلفة تصيب القلب، نعرفك عليها هنا.

أولا- الذبحة الصدرية (angina pectoris)، هي ألم في الصدر ينتج عن عدم وصول كمية كافية من الدم لعضلة القلب نفسها. وفي الذبحة الصدرية لا يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب، وهي عامل خطر للإصابة بالنوبة القلبية.

ومن أسباب الإصابة بالذبحة الصدرية وجود مرض في الشرايين التاجية، أو انسداد في الشرايين، ومن عوامل الإصابة بها التدخين، والقيام بمجهود بدني شديد، والتعرض لضغط عاطفي.

عند التعرض لذبحة صدرية يجب التوقف عن القيام بأي نشاط، والاستلقاء في وضع مريح، وإذا كان لدى الشخص أحد أدوية الذبحة الصدرية فيتم أخذها مثل النيتروغليسرين (Nitroglycerin).

الذبحة الصدرية لا تؤدي إلى الموت، ولكن يجب مراجعة الطبيب ومعرفة أسبابها والتعامل معها، لأنها تدل على وجود مشكلة تعيق وصول الدم لعضلة القلب، وعدم علاجها قد يقود إلى النوبة القلبية، وهي حالة طارئة قد تؤدي إلى الموت.

إذا كان الشخص غير متأكد مما إذا كان يعاني من نوبة قلبية أو ذبحة صدرية، فيجب أن يتصل بالطوارئ.

ثانيا- النوبة القلبية، وتعرف أيضا باسم الأزمة القلبية واحتشاء عضلة القلب (Myocardial infarction)- (Heart Attack)، وهي حالة تحدث عندما تغلق خثرة (كتلة من الدم المتجلط، أو جلطة دموية) جزءا من الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب بالدم، وهذا الانقطاع في التروية الدموية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو موت في النسيج القلبي الذي انقطع عنه الدم.

وفي النوبة القلبية يحدث موت أو تلف دائم في خلايا القلب بسبب عدم كفاية كمية الأكسجين، وهي حالة طبية طارئة، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها مبكراً.

ومن أعراض النوبة القلبية -وفقا لجمعية القلب الأميركية- الشعور بالانزعاج وعدم الراحة وسط الصدر، ويستمر أكثر من بضع دقائق، أو أنه يختفي ثم يظهر مرة أخرى، يذهب ويعود، وكذلك الشعور بضغط أو ألم.

أيضا الشعور بألم أو انزعاج في أحد الذراعين أو كليهما، أو في الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة، أو انقطاع النفس سواء كان مع آلام في الصدر أو دونها، وكذلك العرق البارد والغثيان والدوار.

ومن أسباب النوبة القلبية ضيق الشرايين التاجية، وتكوّن جلطات الدم ومرض الشرايين التاجية، ومن عوامل الخطر التدخين وارتفاع الدهون والإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وتعاطي المخدرات.

والنوبة القلبية هي حالة طارئة طبية خطيرة، يجب طلب الإسعاف وإرسال المريض للمستشفى فورا، لأن النوبة القلبية قد تكون قاتلة، وعند إصابة شخص بالنوبة القلبية يجب الاتصال بالإسعاف فورا، والتأكد من تنفس الشخص ونبضه، وبدء الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر.

ثالثا. السكتة القلبية "التوقف القلبي" (Cardiac Arrest): وفيها يتوقف القلب عن العمل. وأعراضه هي عدم استجابة المصاب عند الضرب على كتفه، وعدم تنفسه بشكل طبيعي أو توقف التنفس.

ولكن قبل حدوث التوقف القلبي قد تكون هناك علامات تحذيرية، مثل حدوث ألم في الصدر، وضيق في التنفس، ودوار، وخفقان في القلب.

والسكتة القلبية هي حالة طارئة طبية خطيرة، ويجب طلب الإسعاف وإرسال المريض للمستشفى فورا، لأنها قاتلة، وعند إصابة شخص بالسكتة القلبية يجب الاتصال بالإسعاف فورا، وبدء الإنعاش القلبي الرئوي.