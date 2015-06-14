مشاكل الغدة الدرقية: الأعراض والأسباب والعلاج

هل شعرت يوما بتعب كبير، وبدأ الشعر عندك يتساقط والجلد يجف أو يتقشر، وصرت تعاني من جوع مفاجئ أو زيادة أو نقصان في الوزن بشكل غير طبيعي؟ كل هذه الأعراض قد تكون إشارات لالتهاب الغدة الدرقية وخلل في عملها. فما الحل؟

تقع الغدة الدرقية Thyroid أمام القصبة الهوائية وتحتوي على خلايا خاصة تدعى الخلايا الكيسية وظيفتها إفراز هرمونات الغدة. والغدة الدرقية هي من الغدد الصماء، أي أنها تفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم بدون قناة. وهي تتحكم بعملية الأيض الحيوي المهمة لإنتاج الطاقة للجسم. وتعمل الغدة النخامية على إفراز الهرمون المحفز للغدة الدرقية thyroid stimulating hormone (TSH) الذي يحفز الغدة الدرقية على العمل وإنتاج هرمون ثيروكسين Thyroxine.

ويشبه شكل الغدة الدرقية الفراشة، وهي حساسة جدا للإصابة بالأمراض. وعند إصابتها بخلل تتوقف عن إنتاج الهرمونات الضرورية لهذه العملية، كهرمون الثيروكسين (T4) وهرمون ثالث يود الثيرونين (T3) الذي يتحول إلى ثيروكسين في النسيج الجسمي.

ويقوم هرمون الثيروكسين (T4) وهرمون ثلاثي يود الثيرونين Triiodothyronine (T3) بزيادة مقدار الطاقة في الجسم والقيام بعملية الأيض الحيوي في الخلايا وتبادل السكريات والبروتينات والدهون وتنشيط الدورة الدموية وإتمام عملية الهضم الغذائي في المعدة، كما ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية.





بالإضافة إلى ذلك تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورا مهما في نمو الجسم والتطور العقلي للإنسان وحتى قبل الولادة عندما لا يزال جنينا في بطن أمه، ولذلك يطلب الأطباء من المرأة الحامل إجراء اختبارات خاصة لمعرفة إن كانت الغدة الدرقية تعمل بشكل صحيح أو لا؟

تختلف الأعراض من شخص لآخر، وذلك تبعا لحالة المريض وعمره ووزنه، وهناك بعض الأعراض الشائعة مثل:

التعب والشعور بالخمول والإعياء المستمر.

الشعور بالبرودة وعدم تحمل الجو البارد.

سقوط الشعر وجفاف الجلد وتقشره.

الإمساك المزمن، وزيادة الوزن غير الطبيعية رغم ضعف الشهية.

بطء النبض واضطراب في دقات القلب وتورم في العنق.

بطء في التفكير وعدم القدرة على الاستنتاج.

ضعف العضلات وعدم قدرتها على الحركة بشكل جيد.

علاج خمول الغدة الدرقية علاج خمول الغدة الدرقية بسيط جدا وغالبا ما يكون عبر تناول حبوب بديلة لهرمون ثيروكسين لتعويض نشاطها. وحالة الخمول تعالج عادة عبر أخصائي أمراض الغدد الصماء وقلما تحتاج إلى تدخل جراحي. ثانيا: فرط نشاط الغدة الدرقية Hyperthyroidism هناك سببان رئيسان لحدوث زيادة في إفرازات الغدة الدرقية وهما حدوث تكيسات أو أورام. والسبب الثاني هو الإصابة بمرض "جريفيز" الذي يحدث نتيجة خلل في جهاز المناعة ويسبب فرط نشاط الغدة الدرقية. أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ارتفاع كبير في نبض القلب.

ارتفاع ضغط الدم.

عدم الراحة النفسية.

فقدان الوزن.

التعرق غير الطبيعي.

الإسهال المستمر.

سقوط الشعر.

الكآبة وعدم القدرة على النوم. علاج فرط نشاط الغدة الدرقية العلاج يكون بأخذ أدوية تقلل من إنتاج هرمون ثيروكسين، كما تشمل الخيارات العلاجية الجراحة.





ماذا تأكل؟

ووفقا لموقع هارفارد للطب (health.harvard)، فإن الشخص لا يحتاج إلى اتباع نظام غذائي خاص أثناء تناول أدوية الغدة الدرقية، مع بعض الاستثناءات.

ويوصي الموقع بالتالي:

تقليل الأطعمة التي تحتوي على بروتين الصويا، لأن تناول كميات كبيرة من الصويا قد يؤثر على امتصاص هرمون الغدة الدرقية.

تجنب الكميات الزائدة من اليود، سواء في الأدوية أو المكملات الغذائية، حيث قد يؤدي اليود الزائد إلى تغيير مستوى هرمون الغدة الدرقية.

في المقابل، فإن معظم الأطعمة الغنية باليود -مثل المنتجات المعالجة باليود أو الأسماك- مسموحة.

كما ينصح موقع هارفارد بتناول غذاء صحي بشكل عام لدعم صحة الشخص العامة، بما فيها صحة الغدة الدرقية، عبر التالي:

اتباع نظام غذائي متنوع يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

يفضل الحصول على البروتين من مصادر قليلة الدهون مثل الأسماك والبقول.

اعتماد الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.

ينصح بتقليل الدهون السيئة، مثل الدهون المشبعة التي تأتي عادة من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والجبن، والدهون المتحولة والزيوت المهدرجة في الأطعمة المصنعة والسمن النباتي.

التركيز على الدهون المتعددة غير المشبعة من الزيوت النباتية، ودهون أوميغا 3 الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السلمون.

البذور والمكسرات خيارات صحية.

البذور والمكسرات خيارات صحية. قلل من المشروبات الغازية ورقائق البطاطس والحلويات وغيرها من الأطعمة السريعة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية والقليل من العناصر الغذائية.

تناول المزيد من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وتوجد في الخضار والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز الأسمر.

من جهتها، تنصح مؤسسة الدرقية البريطانية British Thyroid Foundation بشرب الكثير من السوائل، على الأقل 6 إلى 8 أكواب في اليوم.

وتلفت إلى أن فول الصويا يتداخل مع امتصاص هرمون الغدة الدرقية، لذلك إذا كنت تأخذ هرمون الغدة الدرقية فعليك أن تحاول تجنب الصويا.